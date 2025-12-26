撿回收參考書苦讀成醫師 陳文軒今親謝圓夢基金讓家庭階級反轉

新北市陳姓保全因經濟條件不佳，晚上撿住戶丟棄二手參考書回家，用立可白塗掉答案，讓孩子重複使用省下補習費，被稱「立可白爸爸」，兒子陳文軒考上台大醫學系成為佳話。如今陳文軒已考上醫師執照，今回新北市府出席助學圓夢基金感恩活動時表示，他有幸獲得補助，這份支持減輕家庭負擔，讓他更安心專注學習，無須因現實條件對夢想卻步。

新北市政府今天舉辦「圓夢20年愛在新北，擁夢飛翔」溫馨助學圓夢基金感恩活動，市長侯友宜出席也感謝長年投入助學的企業與社會團體，侯友宜說，新北推動圓夢基金已進入20年，累計募集近3億元協助逾5千人次清寒且卓越的學生，是最長久的教育支持行動。

儘管家境窘困，陳文軒從碧華國中數理資優班到建中再念到台大醫學系，他說，小時候因媽媽還沒拿到台灣身分證，只有爸爸在當保全，經濟狀況導致有時家庭氣氛不好，難免感受到壓力，覺得若不拚搏就沒機會讓家庭階級反轉，只有努力才能擺脫困境，透過圓夢基金支持，讓他無後顧之憂努力學習。

陳文軒有感於過往接受陌生人的協助，自覺是被愛包圍的人，對於未來也充滿陽光與期待，他表示，自己擔任實習醫師期間能夠替病人解決問題幫助病人，這是他最大的成就感，未來目標希望能回台大醫院服務，照顧更多需要照顧的人。

另也接受過圓夢基金的社工師吳嘉芳分享，因有圓夢基金陪伴，才能在成長道路上安心向前，「未來也會將這份愛繼續傳下去」，臺北體大標槍教練徐若家表示，當年幫助讓他堅定追夢方向，如今希望以自身經驗鼓勵更多孩子。

教育局特殊教育科科長曹孝元表示，為讓更多孩子無後顧之憂安心追夢，新北今年起將獎助對象擴大至大專學生，同步調高整體獎助金額，國中每年補助6萬元、高中8萬、高中9萬、大一10萬元，每年可提申請，提供弱勢學子更穩定的經濟支持。 陳文軒從建中再念到台大醫學系並順利考上醫師執照，今感謝圓夢基金讓他圓夢。記者林媛玲／攝影

