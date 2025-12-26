快訊

MacBook Pro不再小改款！2026迎「5年來最大改版」 真正5大升級一次看

遭嗆「錢都不會數」…桃客暴打學生司機今調解成功獲撤告

聽新聞
0:00 / 0:00

撿回收參考書苦讀成醫師 陳文軒今親謝圓夢基金讓家庭階級反轉

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市政府今天舉辦「圓夢20年愛在新北，擁夢飛翔」溫馨助學圓夢基金感恩活動。記者林媛玲／攝影
新北市政府今天舉辦「圓夢20年愛在新北，擁夢飛翔」溫馨助學圓夢基金感恩活動。記者林媛玲／攝影

新北市陳姓保全因經濟條件不佳，晚上撿住戶丟棄二手參考書回家，用立可白塗掉答案，讓孩子重複使用省下補習費，被稱「立可白爸爸」，兒子陳文軒考上台大醫學系成為佳話。如今陳文軒已考上醫師執照，今回新北市府出席助學圓夢基金感恩活動時表示，他有幸獲得補助，這份支持減輕家庭負擔，讓他更安心專注學習，無須因現實條件對夢想卻步。

⭐2025總回顧

新北市政府今天舉辦「圓夢20年愛在新北，擁夢飛翔」溫馨助學圓夢基金感恩活動，市長侯友宜出席也感謝長年投入助學的企業與社會團體，侯友宜說，新北推動圓夢基金已進入20年，累計募集近3億元協助逾5千人次清寒且卓越的學生，是最長久的教育支持行動。

儘管家境窘困，陳文軒從碧華國中數理資優班到建中再念到台大醫學系，他說，小時候因媽媽還沒拿到台灣身分證，只有爸爸在當保全，經濟狀況導致有時家庭氣氛不好，難免感受到壓力，覺得若不拚搏就沒機會讓家庭階級反轉，只有努力才能擺脫困境，透過圓夢基金支持，讓他無後顧之憂努力學習。

陳文軒有感於過往接受陌生人的協助，自覺是被愛包圍的人，對於未來也充滿陽光與期待，他表示，自己擔任實習醫師期間能夠替病人解決問題幫助病人，這是他最大的成就感，未來目標希望能回台大醫院服務，照顧更多需要照顧的人。

另也接受過圓夢基金的社工師吳嘉芳分享，因有圓夢基金陪伴，才能在成長道路上安心向前，「未來也會將這份愛繼續傳下去」，臺北體大標槍教練徐若家表示，當年幫助讓他堅定追夢方向，如今希望以自身經驗鼓勵更多孩子。

教育局特殊教育科科長曹孝元表示，為讓更多孩子無後顧之憂安心追夢，新北今年起將獎助對象擴大至大專學生，同步調高整體獎助金額，國中每年補助6萬元、高中8萬、高中9萬、大一10萬元，每年可提申請，提供弱勢學子更穩定的經濟支持。

陳文軒從建中再念到台大醫學系並順利考上醫師執照，今感謝圓夢基金讓他圓夢。記者林媛玲／攝影
陳文軒從建中再念到台大醫學系並順利考上醫師執照，今感謝圓夢基金讓他圓夢。記者林媛玲／攝影

台大醫院

延伸閱讀

賴總統批在野黨卡預算沒資格談憲政 侯友宜：好好討論一起面對

侯友宜談財劃法與國防預算 籲行政、立法理性溝通

三重玫瑰立體停車場進度破8成 侯友宜今視察：拚明年5月完工

影／新北割頸案判乾哥12年、乾妹11年 侯友宜：應該從重量刑

相關新聞

撿回收參考書苦讀成醫師 陳文軒今親謝圓夢基金讓家庭階級反轉

新北市陳姓保全因經濟條件不佳，晚上撿住戶丟棄二手參考書回家，用立可白塗掉答案，讓孩子重複使用省下補習費，被稱「立可白爸爸...

校園變身美感教室 台中新社國小「森美道」榮獲全國優等

台中市新社國小透過兩個學年度的校園環境再造計畫，成功打造出融合自然、生態與感官學習的「森美道」，並以整體規劃成果，讓校園...

農廢蓮霧花苞萃取製作保濕品 大葉大學周香菱獲錄取3國立研究所

蓮霧疏花的花苞原本只是農業廢棄物，大葉大學藥用植物與食品保健學系嘗試當作美妝保養品原料，學生周香菱跟著指導教授張淑微做實...

馬來西亞媽媽母子3人創作雙語繪本 經典寓言鼠鹿成主角

家住屏東的馬來西亞新住民媽媽鄭思敏與孩子林秝銨、林奕勝，母子3人合力完成中文、馬來語雙語繪本「小猴子與鼠鹿」，以馬來西亞...

最長寒假不無聊！新北職探營推六大主題、供7千名額免費參加

2026年寒假長達30天，新北市教育局擴大推出「2026年職業試探育樂營」系列活動，一口氣規畫300梯次、7000人次免...

教育部改善無障礙校園計畫 5.3億元助582校優化無障礙設施

為落實教育平權、強化校園共融力，教育部國教署推動「改善無障礙校園環境計畫」，全面盤點全國高級中等以下學校無障礙設施現況，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。