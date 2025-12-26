校園變身美感教室 台中新社國小「森美道」榮獲全國優等

快訊

聯合報／ 記者陳秋雲黑中亮／台中即時報導
「FUN山丘」為校園入口的探索起點，透過互動牆面、蒐集箱及座椅設計，引導學生啟動五感觀察，展開親近自然的學習旅程。圖／新社國小提供
「FUN山丘」為校園入口的探索起點，透過互動牆面、蒐集箱及座椅設計，引導學生啟動五感觀察，展開親近自然的學習旅程。圖／新社國小提供

台中市新社國小透過兩個學年度的校園環境再造計畫，成功打造出融合自然、生態與感官學習的「森美道」，並以整體規劃成果，讓校園從閒置空間，發展出四大主題場域，串聯成為孩子與自然共感，充分展現學校以學生學習為核心、以環境作為教材的教育實踐成果，到美感的學習路徑，獲教育部評為全國優等。

校長張仙怡表示，這次參加教育部校園美感環境再造計畫，是以校園既有的自然條件為基礎，從原本閒置的香菇栽培區出發，重新盤點校內遮蔽嚴重、使用率低落的空間，發展出「森美道」包含FUN山丘、FUN香草、FUN羽村、FUN集地等四大主題場域，串聯成為孩子與自然共感的學習動線，進行美感環境再造。

其中，「FUN山丘」作為校園入口的探索起點，使用互動牆面、蒐集箱及座椅設計，引導學生啟動五感觀察；「FUN香草」營造綠意盎然的自然教室氛圍，讓學生透過觀察香草葉片的形狀、觸感，與氣味進行感官學習；「FUN羽村」則優化動物照護空間，讓環境變得明亮舒適；「FUN集地」由閒置香菇棚改建而成，成為學生交流、討論與休憩的友善場域。

除主題場域外，新社國小也同步改善原有垃圾堆放區，透過收納設計與視覺動線調整，落實「放的生活美學」，讓學生在日常校園生活中培養對環境美感的敏感度與責任感，六年級范同學開心分享，持續美化校園空間，連風雨球場也加設屋頂，讓同學們在活動時不必再忍受日曬；動物照護區變得明亮又舒適，讓整個校園變得更安全、更友善。

「FUN香草」透過觀察香草葉片的形狀、觸感與氣味進行感官學習，營造綠意盎然的自然教室氛圍。圖／新社國小提供
「FUN香草」透過觀察香草葉片的形狀、觸感與氣味進行感官學習，營造綠意盎然的自然教室氛圍。圖／新社國小提供
新社國小校長張仙怡（右一）完成校園美感環境改造後，於「FUN山丘」迎接今年入學新生。圖／新社國小提供
新社國小校長張仙怡（右一）完成校園美感環境改造後，於「FUN山丘」迎接今年入學新生。圖／新社國小提供

