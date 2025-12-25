寒假不無聊 新北推職探營7千名額助學生探索興趣

快訊

中央社／ 新北25日電

115年寒假為30天，新北教育局今天表示，推出「115年職業試探育樂營」，規劃300梯次共7000人次免費名額，29日起開放報名，透過多元實作課引導學生探索興趣，讓學習不中斷。

新北市政府教育局今天發布新聞表示，為回應家長對孩子「寒假學習不間斷」與職涯探索的期待，職業試探營課程涵蓋半導體、AI（人工智慧）科技、文創設計、航太應用、永續發展、醫療照護、心理健康與自我探索等前瞻領域。

教育局說，各職探中心規劃多元亮點課程，例如福和國中職探中心推出「從學習放眼我的未來：動畫職業新宇宙」，結合航太科技與動畫產業趨勢，並融入社會情緒學習（SEL），引導學生培養自信與未來感。

鶯歌工商則開設「玩轉陶漿的魔法工坊—AI注漿彩繪好好玩」，讓學生結合AI設計與陶瓷工藝，完成個人作品，體驗從創意發想到實作完成的歷程。這些育樂營透過動手操作與引導式學習，協助學生認識產業樣貌與自身特質，提早思考未來方向。

教育局表示，新北市長期深耕職涯試探政策，展現教育創新與職涯探索的努力。新北市已建置16所職業試探中心，涵蓋13職群、上百種體驗課程，每年辦理逾千場活動，並持續串聯高中職與產業資源，打造完整的國中小職涯探索網絡。

115年寒假職業試探育樂營自12月29日起開放報名，教育局希望陪伴孩子從體驗中認識自我、規劃人生，並有助提升學習動機。相關資訊可至新北市中小學寒暑期育樂營網站查詢。

