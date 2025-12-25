農廢蓮霧花苞萃取製作保濕品 大葉大學周香菱獲錄取3國立研究所

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學藥用植物與食品保健學系教授張淑微（左）指導學生周香菱，收集蓮霧花苞萃取精華製作保濕品。記者簡慧珍／攝影
大葉大學藥用植物與食品保健學系教授張淑微（左）指導學生周香菱，收集蓮霧花苞萃取精華製作保濕品。記者簡慧珍／攝影

蓮霧疏花的花苞原本只是農業廢棄物，大葉大學藥用植物與食品保健學系嘗試當作美妝保養品原料，學生周香菱跟著指導教授張淑微做實驗，萃取蓮霧花苞製成純露，結合不同配方開發保濕保養品，研究成果獲三所國立大學研究所錄取。

周香菱對研發化妝品感興趣，升學選擇大葉，從高雄負笈彰化縣求學，大葉藥用植物與食品保健學系探索萃取植物製作美妝或食用的保養品，周香菱跟著同學、學姐學習運用蓮霧花苞萃取液製作美妝品，台灣蓮霧主要產地在南部，屏東縣蓮霧農知道大葉做研究，很樂意收集疏果的花苞裝箱寄過來。

大葉藥用植物與食品保健學系分析蓮霧花苞的成分，進而實驗混合不同配方製成保濕品，周香菱把自己實驗寫成研究農業廢棄物蓮霧花在化妝品的應用專題申請研究所，獲得錄取國立陽明交通大學生物科技研究所、國立中興大學生物科技研究所、國立嘉義大學微生物免疫與生物藥學系碩士班。

她今表示，藥保系課程結合實作學習，讓她不只是學到專業學理，更理解到如何將知識應用於實務，在指導老師張淑微耐心指導與鼓勵，她的專題呼應聯合國永續發展目標（SDGs），從基礎實驗操作到成分分析逐步累積經驗，賦予農業廢棄物新價值。

指導教授張淑微說，周香菱學習態度認，加入實驗室後，寒暑假主動留校做實驗，累積豐富實務經驗，在研究過程確立自己的方向，因此能夠一舉考取三所國立大學碩士班，藥保系期待她未來在生技領域發光發熱。

