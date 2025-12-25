馬來西亞媽媽母子3人創作雙語繪本 經典寓言鼠鹿成主角
家住屏東的馬來西亞新住民媽媽鄭思敏與孩子林秝銨、林奕勝，母子3人合力完成中文、馬來語雙語繪本「小猴子與鼠鹿」，以馬來西亞經典寓言角色「鼠鹿」為主角，透過親子共創方式，希望讓更多孩子認識馬來西亞文化。
鄭思敏說，鼠鹿在馬來文化中是聰明熱心的象徵，常出現於神話、寓言裡。故事內容是描述頑皮的小猴子常捉弄森林裡其他動物，鼠鹿如何發揮機智改變小猴子的行為。
繪本由就讀屏榮高中多媒體設計科的林秝銨繪製插畫，他說，媽媽從馬來西亞帶回一本寓言故事，但這本書只有文字沒有圖像，他便發想可以以繪本形式分享，便開始到田裡拍照、上網搜尋資料，從構圖到印製完成花了3個月時間。
鄭思敏認為，故事是兒童認識世界的重要窗口，也是培養語文能力、情緒理解與同理心的關鍵工具。台灣長期推動親子共讀，但他在教養孩子過程中，發現很少看見東南亞母國文化的寓言故事，因此便參與縣府文化處的「屏東縣新住民社造培力計畫」，與孩子一起將東南亞寓言故事轉化為繪本。
目前繪本已申請國家圖書館編碼，並發送至屏東縣多所圖書館與開設馬來語的學校，成為孩子認識東南亞文化的新閱讀資源。文化處指出，除了推動新住民社造培力計畫，屏東總圖4樓亦設有多元文化專區，提供多國圖書期能帶動閱讀風氣、增廣文化視野。
