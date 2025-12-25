最長寒假不無聊！新北職探營推六大主題、供7千名額免費參加
2026年寒假長達30天，新北市教育局擴大推出「2026年職業試探育樂營」系列活動，一口氣規畫300梯次、7000人次免費名額，自12月29日起開放報名。課程橫跨半導體、AI科技、文創設計、航太應用等前瞻領域，透過實作體驗探索興趣、打開視野，累積未來競爭力。
⭐2025總回顧
本次職探營隊內容多元、亮點十足。福和國中職探中心推出「從學習放眼我的未來：動畫職業新宇宙」，結合航太科技與動畫產業趨勢，並融入SEL社會情緒學習，引導孩子在探索中培養自信與未來感。
鶯歌工商則規劃設計群課程「玩轉陶漿的魔法工坊—AI注漿彩繪好好玩」，讓學生親手體驗陶瓷工藝，結合AI設計完成專屬作品，完整走過從創意發想到實作完成的學習歷程，深受親師生好評。
學生回饋分享，職探營隊不僅「好玩」，更能有效提升學習動機。白雲國小學生郭品希分享，原以為程式設計遙不可及，實際操作後成功用程式控制機器人，對科技學習大增信心；三峽國中學生林孟伶則回憶，國小參加職探營隊時，在多元試探中發現自己對藝術設計的熱情，成為日後升學與發展的重要參考方向。
教育局指出，新北市已建置全國最多16所職業試探中心，涵蓋13職群、百餘種體驗課程，每年開設超過千場職探活動，並持續串聯高中職與產業資源，打造全國最完整的國中小職涯探索網絡。2026年寒假職業試探育樂營自12月29日起開放報名，相關活動資訊與報名方式，請至新北市中小學寒暑期育樂營網站（https://camp.ntpc.edu.tw/） 查詢。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言