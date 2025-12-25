快訊

警查張文生活軌跡...熱愛打遊戲上情色網站 購飛機杯解決生理需求

蓋到3樓就停工！大安區爛尾樓法拍流標 專家：恐打6折才有人接

半導體風雲／台積防羅唯仁竊密 製程騰籠換鳥、更改代號

教育部改善無障礙校園計畫 5.3億元助582校優化無障礙設施

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
苗栗縣啟文國小無障礙設施全面汰舊並優化相關安全與操作設計，電梯整體運作更為穩定順暢。圖／教育部提供
苗栗縣啟文國小無障礙設施全面汰舊並優化相關安全與操作設計，電梯整體運作更為穩定順暢。圖／教育部提供

為落實教育平權、強化校園共融力，教育部國教署推動「改善無障礙校園環境計畫」，全面盤點全國高級中等以下學校無障礙設施現況，協助各直轄市、縣市政府與學校改善動線不良、無障礙空間不足等問題，確保身心障礙者能與他人平等，順利進出校園及使用校園設施。

⭐2025總回顧

國教署補助各直轄市、縣市政府，針對部分老舊、難以因應身心障礙學生與行動不便者需求學校設施，進行檢視與升級改造。執行成果包含無障礙電梯更新、改善無障礙坡道及設置樓梯扶手等項目，民國114年已核定改善無障礙設施計582所學校，補助經費總計5億3540萬元。

以台中市九德國小為例，教學區與操場之間存在高低差，且原有通路鋪面老舊、排水不良，不利於輪椅或使用拐杖的身心障礙學生，影響日常活動與上課出席的便利性。經由國教署計畫補助後，校方針對問題路段進行全面整修，順利銜接通行路徑，大幅提升使用者的自主性。

台南市佳里國小行政大樓一期ABC三座樓梯自93年開始使用至今，木製樓梯扶手老舊，不符合無障礙設施規定，另外綜合球場挑高，且缺少無障礙坡道，為保障身障孩子學習權益，將行政大樓樓梯既有木製扶手拆除，新增不鏽鋼扶手及止滑設置，綜合球場建置無障礙坡道，以利身障學生，皆可通達至操場上課。

另苗栗縣啟文國小原有無障礙電梯，因設備老化、油壓缸滲漏及故障停用等情形，影響身心障礙學生通行之安全，是以在全面汰舊並優化相關安全與操作設計後，電梯整體運作更為穩定順暢。

國教署表示，目前已有多所學校完成無障礙設施設備之整建與優化，未來將持續投入資源，並攜手各直轄市、縣市政府滾動檢討改善作法，落實教育共融理念。期待透過設施與觀念的雙重提升，打造平等、包容、多元的優質學習環境。

校園 國教署 電梯

延伸閱讀

客家八音保存者田文光獲藝術教育貢獻獎 楊文科：實至名歸

四技二專統測改選考制、甄選參採最多4科 延至116年實施

美國學貸違約者明年1月起扣薪抵債 可扣稅後收入15%

葉丙成違反「性侵害犯罪防治法」遭北市府開罰 教育部回應了

相關新聞

最長寒假不無聊！新北職探營推六大主題、供7千名額免費參加

2026年寒假長達30天，新北市教育局擴大推出「2026年職業試探育樂營」系列活動，一口氣規畫300梯次、7000人次免...

教育部改善無障礙校園計畫 5.3億元助582校優化無障礙設施

為落實教育平權、強化校園共融力，教育部國教署推動「改善無障礙校園環境計畫」，全面盤點全國高級中等以下學校無障礙設施現況，...

馬來西亞媽媽母子3人創作雙語繪本 經典寓言鼠鹿成主角

家住屏東的馬來西亞新住民媽媽鄭思敏與孩子林秝銨、林奕勝，母子3人合力完成中文、馬來語雙語繪本「小猴子與鼠鹿」，以馬來西亞...

校事會議亂象 制度失靈成教師夢魘！近半數濫訴「不成立」 新規2痛點仍未解

用來淘汰不適任教師的校事會議，在抓出問題教職人員同時，也犧牲一群無辜老師。教育部端出新版修法草案，仍未解決學校辦案權限過大、大小案分流界線不明等痛點。

孩子被指是霸凌者家長該怎麼做？反霸凌最難的是這一關

有民代的孩子日前被指涉校園霸凌，引發關注，連民代夫妻的教養與處理態度也被攤在陽光下討論。究竟，當孩子被指是霸凌加害者時，家長該如何應對？從當下反應到走向修復有什麼心法可循，才不會演變成對立與撕裂？

老師兼午餐秘書 全教總：急需專職編制

學校午餐及飲食教育條例延宕引發基層反彈，營養師團體質疑行政院為何還不提出草案版本，難道民生問題不重要嗎？呼籲透過專法明定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。