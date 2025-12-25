馬來西亞新住民親子共創雙語繪本 分享東南亞文化

快訊

中央社／ 屏東縣25日電

馬來西亞新住民媽媽鄭思敏在教養孩子過程中發現，台灣少見東南亞寓言故事，因此與孩子共創中文、馬來語雙語繪本「小猴子與鼠鹿」，分享東南亞文化與故事。

屏東縣政府文化處今天透過新聞稿表示，鄭思敏與女兒林秝銨、兒子林奕勝合力完成繪本「小猴子與鼠鹿」，以馬來西亞經典寓言角色「鼠鹿」為創作主角，分享東南亞文化與故事，插畫由就讀屏榮高中多媒體設計科的林秝銨繪製。

鄭思敏說，故事是兒童認識世界的重要窗口，也是培養語文能力、情緒理解與同理心的關鍵工具。她小時候就常聽寓言故事，在教養孩子過程中卻發現，台灣雖長期推動親子共讀，卻少見東南亞母國文化經典寓言故事，因此參與屏東縣文化處「屏東縣新住民社造培力計畫」，讓孩子發揮畫畫興趣，一起將東南亞寓言故事轉化為適合親子共讀的繪本作品。

鄭思敏說，鼠鹿在馬來文化中是聰明、熱心的象徵，常出現於神話、寓言故事。故事內容描述頑皮的小猴子常捉弄森林裡其他動物，鼠鹿如何發揮機智改變小猴子行為。繪本已申請國家圖書館編碼，並發送至屏東縣多所圖書館與開設馬來語學校，成為孩子認識東南亞文化新閱讀資源。

林秝銨說，媽媽從馬來西亞帶回1本寓言故事，但這本書只有文字、沒有圖像，於是發想可以藉由繪本分享。為將植物、動物畫得更貼近故事內容，她還到田裡拍照、上網搜尋資料，從構圖到印製完成花了3個月時間。

屏東縣文化處指出，新住民親子以寓言、繪本與語言教學為核心的創意發展，讓馬來西亞文化在屏東扎根，也為親子閱讀帶來多元可能。除了推動「新住民社造培力計畫」，屏東總圖4樓也設有多元文化專區，提供多國圖書，期盼帶動閱讀風氣、增廣文化視野。

