快訊

受挫的張文被提前接住會不一樣嗎？王浩威：台灣需要一張新的社安網

林聰明沙鍋魚頭陷食安風暴 業者痛定思痛延長嘉義店自主休業整頓

追雪族注意！賈新興：合歡山有雨夾雪機率 不排除拉拉山、太平山降雪

聽新聞
0:00 / 0:00

老師兼午餐秘書 全教總：急需專職編制

聯合報／ 記者李芯／台北報導

學校午餐及飲食教育條例延宕引發基層反彈，營養師團體質疑行政院為何還不提出草案版本，難道民生問題不重要嗎？呼籲透過專法明定學校營養師員額，用實際做法改善學童營養。全教總更直指，學校的午餐秘書有高比例由老師兼任，急需專法建立專職人力編制與穩定預算，才能落實飲食安全與教育。

⭐2025總回顧

中華民國營養師公會全國聯合會副理事長黃翠華表示，從衛福部做的國民營養狀況變遷調查來看，台灣小孩愈來愈不健康，如糖尿病前期比例高，也有高血脂等問題。如今有一部專法能改善問題，行政院至今卻還不提出草案版本，不禁質疑「民生問題不重要嗎？」

中華民國餐盒食品商業同業公會全聯會理事長陳明信也說，現行有學校衛生法做相關規範，但無論是營養師、廚工的編制，都是訂了又做不到，有專法才會有法定的預算，穩定支應縣市政府。

現行學校營養師多半一人對多校，學校午餐相關工作是由「午餐秘書」負責，全教總專業發展中心執行長葉明政表示，以宜蘭縣為例，一一二學年學校午餐秘書有六成是學校教師兼任，三成是一般職員兼任，但目前的修法版本沒有看到午餐秘書真正的編制、定位，且經費編列非常模糊。

葉明政嘆道，這麼多學校的午餐秘書由老師兼任，但老師也有自己的教學本職與其他行政業務，不可能常常盯在廚房。教學現場需要的是專職負責午餐的人力，負責管理食材驗收、烹調、清運，希望透過專法的訂定，完善現場人力。

營養午餐

延伸閱讀

你能喝幾桶？營養師破解「3大補鈣」迷思 靠大骨湯不切實際

學校午餐專法審查再延 在野質疑行政院不提版本「審心酸的」

為健康改吃替代食品 營養師揭不一定更營養還可能有反效果

吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」

相關新聞

校事會議亂象 制度失靈成教師夢魘！近半數濫訴「不成立」 新規2痛點仍未解

用來淘汰不適任教師的校事會議，在抓出問題教職人員同時，也犧牲一群無辜老師。教育部端出新版修法草案，仍未解決學校辦案權限過大、大小案分流界線不明等痛點。

孩子被指是霸凌者家長該怎麼做？反霸凌最難的是這一關

有民代的孩子日前被指涉校園霸凌，引發關注，連民代夫妻的教養與處理態度也被攤在陽光下討論。究竟，當孩子被指是霸凌加害者時，家長該如何應對？從當下反應到走向修復有什麼心法可循，才不會演變成對立與撕裂？

老師兼午餐秘書 全教總：急需專職編制

學校午餐及飲食教育條例延宕引發基層反彈，營養師團體質疑行政院為何還不提出草案版本，難道民生問題不重要嗎？呼籲透過專法明定...

校園會客室／看好綠領需求 朱曉萍引航學生

淨零趨勢推升企業對永續人才需求，嶺東科技大學企管系副教授朱曉萍看準業界需求，跨域組團隊教師進修，也在系上開永續課程，培育...

號召南部8大學 工研院推學研共育新模式

因應產業發展人才及需求，工研院昨在台南沙崙綠能綠能科技示範場域舉辦「大南方學研整合共育論壇」，同時與南部八間大專院校共同...

兒托專法要求托嬰影像上傳挨批損害兒少隱私 衛福部：調閱影像將設限

全國教師工會總聯合會（全教總）今天舉行記者會，譴責兒童托育專法強制托嬰中心上傳監視影像到中央雲端空間的「監管雲」政策，認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。