老師兼午餐秘書 全教總：急需專職編制

學校午餐及飲食教育條例延宕引發基層反彈，營養師團體質疑行政院為何還不提出草案版本，難道民生問題不重要嗎？呼籲透過專法明定學校營養師員額，用實際做法改善學童營養。全教總更直指，學校的午餐秘書有高比例由老師兼任，急需專法建立專職人力編制與穩定預算，才能落實飲食安全與教育。

中華民國營養師公會全國聯合會副理事長黃翠華表示，從衛福部做的國民營養狀況變遷調查來看，台灣小孩愈來愈不健康，如糖尿病前期比例高，也有高血脂等問題。如今有一部專法能改善問題，行政院至今卻還不提出草案版本，不禁質疑「民生問題不重要嗎？」

中華民國餐盒食品商業同業公會全聯會理事長陳明信也說，現行有學校衛生法做相關規範，但無論是營養師、廚工的編制，都是訂了又做不到，有專法才會有法定的預算，穩定支應縣市政府。

現行學校營養師多半一人對多校，學校午餐相關工作是由「午餐秘書」負責，全教總專業發展中心執行長葉明政表示，以宜蘭縣為例，一一二學年學校午餐秘書有六成是學校教師兼任，三成是一般職員兼任，但目前的修法版本沒有看到午餐秘書真正的編制、定位，且經費編列非常模糊。

葉明政嘆道，這麼多學校的午餐秘書由老師兼任，但老師也有自己的教學本職與其他行政業務，不可能常常盯在廚房。教學現場需要的是專職負責午餐的人力，負責管理食材驗收、烹調、清運，希望透過專法的訂定，完善現場人力。

