號召南部8大學 工研院推學研共育新模式

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
工研院昨在台南沙崙綠能科技示範場域舉辦「大南方學研整合共育論壇」，同時將與南部各大專院校共同建置跨校合作架構，啟動創新的學研整合共育機制。記者萬于甄／攝影
工研院昨在台南沙崙綠能科技示範場域舉辦「大南方學研整合共育論壇」，同時將與南部各大專院校共同建置跨校合作架構，啟動創新的學研整合共育機制。記者萬于甄／攝影

因應產業發展人才及需求，工研院昨在台南沙崙綠能綠能科技示範場域舉辦「大南方學研整合共育論壇」，同時與南部八間大專院校共同建置跨校合作架構，啟動創新的學研整合共育機制，首批合聘學生實習計畫不限人數，希望加速人才培育與科研成果落地。

台南沙崙綠能科技示範場域昨舉辦「大南方學研整合共育論壇」，經濟部政務次長何晉滄、行政院政委兼國科會主委吳誠文、工研院院長張培仁、億載會會長陳威仁、南部各研發法人資源單位及南部各大專院校代表出席，各界均期待透過學研整合，打造台灣下一個十年創新引擎。

張培仁說，工研院不只做研發，更要成為一個整合的平台，而該整合計畫核心將透過更緊密的「接力賽」模式，透過大學教授直接參與研究機構運作，能讓前端基礎研究與產業界需求精準銜接，不僅提升技術的可應用性，更能縮短技術落地時間，達成互利共榮。

億載會會長陳威仁則提到，隨著台積電等科技巨頭進駐，南部正從傳統產業轉型為ＡＩ、智慧製造、半導體、光電及無人機等高科技重鎮，南部長期面臨人才外流壓力，透過學校、法人與企業完整人才鏈協作，將人才導入到南部，對南部產業發展會有很好的幫助。

工研院說明，南部跨校學研整合正式把學研、科研與園區產業串連成一條完整的人才與技術共育鏈，共育計畫推動首年將會建置跨校合作架構，啟動首批合聘與學生實習計畫，第三年將形成穩定的學生、教師與產業共育機制，目標在五年內提升南部人才流動與研發產出，帶動地方產業升級，成為全國典範。

工研院

