校園會客室／看好綠領需求 朱曉萍引航學生

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

淨零趨勢推升企業對永續人才需求，嶺東科技大學企管系副教授朱曉萍看準業界需求，跨域組團隊教師進修，也在系上開永續課程，培育綠領人才。朱曉萍說，綠領相關工作機會正夯，學生在校接觸綠領相關知識，提升競爭力，幫學生與職場接軌。

中興大學企管系畢業的朱曉萍，投入教職已廿六年，過去擔任企管系主任期間，發現企業界缺乏綠領人才，為讓學生更具競爭力，朱與志同道合的教師共同進修綠領培訓相關課程，組跨域專業團隊輔導廠商，也在校開課，培育綠領人才。

朱曉萍表示，嶺東科大團隊去年已成功輔導十一家廠商通過碳盤查計畫，今年更協助八家廠商通過，未來在ＥＳＧ、碳足跡、永續報告書及ＡＩ相關領域工作坊，將提供更全面的產學服務。

朱曉萍說，系上已將ＥＳＧ納入系定必修課程，積極為產業低碳轉型培育人才，除實際帶學生訪廠實習，並協助學生取得經濟部IPAS證照。今年也輔導五位學生拿到ISO 14067證照，具備碳足跡計量和報告的知識和能力，有助學生未來職涯發展。

朱曉萍坦言，近年多數學生上課不專心，像是企畫書課程，她會請學生分組規畫一小時活動，在五百元經費內實際舉辦，學生寫企畫書不只是天馬行空，還要落實，讓內容更具可行性，也增加互動。

