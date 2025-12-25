聽新聞
AI半導體薪情好 資通訊碩班錄取率不到3%

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

一一五學年碩士班招生近期正如火如荼進行中，受惠資通訊產業暢旺，人工智慧、資訊工程與半導體相關系所仍是今年一級戰區，頂大多個熱門組別錄取率不到百分之三；而這股資通訊熱潮也拓展至商管領域，包括陽明交大、台師大等管理、資訊管理等研究所，都開出招生紅盤，錄取率不到一成。

⭐2025總回顧

根據陽明交大統計，資訊與半導體領域仍是今年碩士班考生首選，資訊聯招中的資訊科學與工程研究所碩士班吸引二一六七名考生搶考五十六個名額；整合人工智慧、資料科學、寬頻通訊與物聯網的智能系統研究所碩士班聯招，十個招生名額也吸引三九一人報名，錄取率平均僅約百分之二。

台師大統計也顯示，半導體相關研究所，如電機工程、機電工程、ＡＩ跨域應用研究所、光電工程等，錄取率均低於一成；至於清大今年資工系碩士班一般生與在職生創下二○一一人報考紀錄，為全校最多人報考的研究所，其他資通訊產業相關研究所同樣表現不俗，化工所五八六人報考，位居全校第二。

陽明交大教務長陳永昇表示，資訊科學與工程研究所深耕人工智慧、演算法、軟體工程等，畢業生多能進入頂尖企業擔任演算法或軟體工程師，優渥起薪讓報考意願居高不下。

今年資通熱潮也延燒至商管領域。陽明交大管理科學系碩班報名人數年增達百分之一一五，資訊管理與財務金融學系財務金融碩士班財務決策組也受到關注，錄取率約百分之二。

陳永昇指出，企業強調以數據驅動決策，從行銷、財務到供應鏈管理，需要解讀複雜資料並提出策略的人才，這類技能在管理決策、大數據分析等領域尤為重要。

台師大副教務長楊承山表示，近年因生成式ＡＩ發展，可由ＡＩ協助統計與計算，降低了學生進入金融科技的門檻，讓大學就讀人文領域學生更容易在碩班跨域，師大管理研究所今年錄取率即不到一成。

