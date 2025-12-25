統測擬放寬考科參採 後年上路

為了讓科大校系有更多選才彈性，也讓學生有更多時間專注於有興趣、擅長科目，四技二專招策會日前召開會員大會，拍板四項招生變革，包括比照一般大學，放寬技專甄選入學篩選倍率；甄選入學第一階參採統測考科數，由現行一至五科，調整為一至四科，登記分發則從現行的五科全採，調整為二至五科。

技專招策會表示，篩選倍率放寬將自一一七學年上路；甄選、登記分發參採科目的放寬，原規畫一一五學年實施，考量為重大變革，延後於一一六學年實施，適用於當前的高二生。

實際上，近年來包括教團、學生團體多反映希望可以精簡統測考科數，尤其相較於一般大學為了搶生源，只參採學測一、兩科，導致不少技高學生認為升大學的機率大增，報名學測人數逐年增加，技專登記分發則是長年堅守五科全採。

據了解，技專招策會自今年五月就陸續找相關單位開會研商，會中提到，近年教育界多反映，應給與科大校系選才彈性，也能讓學生更專注於興趣、把握擅長科目。

再者，技職體系受少子化影響更嚴重，技專甄選入學二階報名人數減少也更明顯。根據招策會數據，以一一二學年為例，技專報名人數僅為招生名額的一點二倍，幾無選才空間，因此研議比照一般大學，將第一階段篩選倍率從現行三倍，放寬為四倍。

為減輕考生壓力及回應少子化下選才需求，技專校院招生策略委員會執行長李嘉紘提到，升大學學測、分科測驗都是採選考模式，反觀統測長期都是採五科全考，研議多年後，決議統測亦開放選考，讓考生能專注於更有把握的科目或精進實作。

李嘉紘表示，今年十月已先後舉行過四場公聽會匯集各界意見、研議配套，本月招策會大會上再行討論，大會學校基本上都贊同上述做法，但考量到均屬重大變革，因此決議延後到一一六學年招生實施。

李嘉紘也指出，四技二專甄選入學第一階名額篩選倍率將由現行三倍調整為四倍，措施則比照一般大學，於一一七學年招生同步實施，希望新措施可提高學生通過進入二階甄選的機會。公文近日已送至教育部，等教育部通過後就會正式公告，若無意外，最快明年一月公告。

商品推薦