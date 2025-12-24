「沈睡的水下巨人」訴說海洋故事 李遠邀學子觀賞

快訊

中央社／ 台北24日電
文化部24日舉辦「沈睡的水下巨人」觀影活動，邀曾參與水下文資推廣課程的師生觀賞，文化部長李遠（圖）表示，相信透過導演李景白冒險呈現的鏡頭，將讓大家看見每一艘船背後的故事及歷史。（文化部提供）中央社
文化部24日舉辦「沈睡的水下巨人」觀影活動，邀曾參與水下文資推廣課程的師生觀賞，文化部長李遠（圖）表示，相信透過導演李景白冒險呈現的鏡頭，將讓大家看見每一艘船背後的故事及歷史。（文化部提供）中央社

文化部今舉辦「沈睡的水下巨人」觀影活動，邀曾參與水下文資推廣課程的師生觀賞，文化部長李遠表示，盼透過影像教育向下扎根，讓年輕世代從小培養尊重與保護水下文化資產的意識。

根據文化部發布新聞稿，李遠表示，「沈睡的水下巨人」是他擔任文化部長以來，唯一包場的電影，探討水下沉船生態，並以8K高畫質拍攝海底生態與沉船影像，呈現大海歷史記憶與文化故事，雖然電影自4月25日上映後，包場活動因為2次颱風、1次地震影響而延期，「但是似乎也注定要與大家在海底一起度過聖誕夜」。

李遠表示，2015年「水下文化資產保存法」公布施行後，今年正好10週年，台灣在建立水下文化資產保存制度、調查研究及教育推廣方面已積累初步基礎，也依文史價值評估列冊沉船。「台灣的歷史與沉船很有關係，10年列冊10艘沉船」，相信透過導演李景白冒著生命危險沉到水下所呈現的鏡頭，將讓大家看見每一艘船背後的故事及歷史。

李景白表示，包場活動雖因颱風、地震影響延期，但正如他拍攝「沈睡的水下巨人」一般，「雖然可能面對不同的挑戰，但最終我們都會解決這件事」。

李景白分享，他一直認為海洋是台灣的母親，希望把海洋的故事說給更多人知道，不管從生態、歷史的角度，「海洋都是台灣最大的資源」，期盼藉由「沈睡的水下巨人」，讓更多人了解並共同關心「我們的海洋、我們的母親」。

文化資產 文化部 李遠

