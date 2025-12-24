北市115年教育預算增加 雙語教育擴至三語

快訊

中央社／ 台北24日電

迎接來年，台北市教育局今天表示，115年度北市挹注教育預算將達新台幣694億元，比114年度651.55億元再增，其中雙語教育9月起65校試辦三語教育，明年115學年度可申請認證。

114年底將屆，台北市教育局彙整近3年施政，說明主軸「台北十大好學」將持續深耕、擴大推動，對照114年教育經費含中央補助已達720.77億元，其中北市挹注651.55億元，比去年增加42億元；115年整體經費將達737.78億元，其中北市挹注694億餘元，再增42億餘元。

其中「全球學」推動國際跨境共學，由雙語至三語卓越人才政策部分，不僅每年至少100校出國交流學習，教育局主秘鍾德馨說，以推動多年的雙語教育為基礎，今年9月起的114學年度已有市立國小、國中升級試辦三語教學，除了中文、英語，再添程式語言。

教育局統計，全北市市立國小139所、國中58所，雙語教育始自106學年度，迄今9年，114學年度有112校辦理，115學年將增至127校（國小80所、國中47所）；三語教育114學年度起國小20所、國中45所試辦，規劃認證機制中，115年9月起的115學年度開放各校申請認證三語教育。

「健康學」推動生生喝鮮乳的「鮮奶週報」部分，鍾德馨說，目前幼兒園、國小每週飲用1次，兌領率約7成，115學年度起將納入發育進入關鍵期的國中，考量國中生自主性較高，估屆時整體兌領率約6、7成。

預算投入上，教育局統計，今年4月啟動鮮奶週報至8月預算5800萬元，9月起下半年9200萬元，115年全年則編列2.17億元。

「創新學」落實科技輔助教與學，深耕AI關鍵素養部分，鍾德馨說，明年將發布「資訊科技教學綱要」，提供學校規劃教學使用，對照教育部訂定全國的AI專章，北市依據北市學校狀況訂定學程；明年2、3月也會發布「AI教育白皮書」，內含數位學習、行政、教育治理。

此外，鍾德馨說，「台北十大好學」的「永續學」每年投入40億元推展新世代智慧永續校園，115年將增至57億元，112到114年間已有9校完工，總計要推動37校改建，其中內湖國小新孝悌樓將是北市首座鑽石級綠建築校舍；翻新運動場及規劃風雨操場也將持續推動。

北市 教育局 雙語教育

