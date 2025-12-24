快訊

兒托專法要求托嬰影像上傳挨批損害兒少隱私 衛福部：調閱影像將設限

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部指出，現行兒托專法各版本草案中，均有關監視器影像上傳規定，並非隨時供民眾查看，而是檔案備份概念，若法律通過後，如何檢視、何時檢視影像等細節，會在子法訂定，並充分保護兒少隱私。本報資料照片
衛福部指出，現行兒托專法各版本草案中，均有關監視器影像上傳規定，並非隨時供民眾查看，而是檔案備份概念，若法律通過後，如何檢視、何時檢視影像等細節，會在子法訂定，並充分保護兒少隱私。本報資料照片

全國教師工會總聯合會（全教總）今天舉行記者會，譴責兒童托育專法強制托嬰中心上傳監視影像到中央雲端空間的「監管雲」政策，認為此舉將嚴重侵害幼兒隱私權與托育人員人權。對此，衛福部回應，現行兒托專法各版本草案中，有關監視器影像上傳規定，並非隨時供民眾查看，而是檔案備份概念，法律通過後，如何檢視、何時檢視影像等細節，會在子法訂定，並充分保護兒少隱私。

衛福部社家署長周道君指出，行政院版本兒托法草案第30條，對於托育機構有監視器影像上傳至指定雲端設備儲存的規定，各委員版本也有類似設計，這是為了回應過去社會上發生托嬰中心兒少不當對待案件，政府調查影像釐清事實的過程中，常會發生影像遺失等爭議情況，法規設計概念是「雲端備份」，而非外界誤認是「大家都能即時監看。」

現行托嬰中心，已依法須裝設監視錄影設備，並保存影像。周道君表示，主管機關將影像備份至雲端，發生托嬰爭議，為釐清事實需要時，才會啟用這些影像，「絕對不會有任何人、任何時間，不需是由就查看檔案的情形」，有關取用雲端檔案的流程及條件，兒托專法條文中已授權，讓主管機關可在法律通過後，於子法規中明定。

「各界不需有人坐在大螢幕前監視兒少的想像。」周道君強調，影像上傳只是檔案備份，不是監視兒少或教保人員，兒托專法本周雖已出立法院社福及衛環委員會，但有關監視影像上傳，需黨團協商，不論立法部門或行政機關，都會持續聽取各界意見，並充分討論，於子法規訂定過程中，針對調閱影像事由、流程，將嚴謹規範，「不論被照顧兒少、托育人員隱私權都會充分尊重並保護。」

