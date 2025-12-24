歲末盤點教育政策 北市：挹注651億元 納AI、基層體育、鮮乳

歲末年終之際，台北市教育局回顧近年政策，包含生生喝鮮乳、東園國小少棒隊奪世界冠軍，以及扣緊當今最熱的AI課程，秉持持續向下紮根，同時北市府較去年增加42億元，挹注經費高達651億元，以凸顯市府對教育的重視與承諾。

教育局表示，市府每年投入40億元推動新世代智慧永續校園，明年度將增加至57億元，回顧這三年內，已有9校完工，總計將推動37校改建，其中內湖國小新孝悌樓更為北市首座鑽石級綠建築校舍。尤其老舊校舍改建是大家關心議題，明年度將繼續加速。

當前熱門的AI相關議題，北市教育局說，接下來會有包含教學範圍的「AI白皮書」，以及課程綱要「資訊科技課程領域綱要」會有AI專章，讓學校能夠在各學程都能訂定的課綱，另外，在發表全國首部高中職量子電腦與AI素養教材，培養兼具倫理及人文關懷的創新人才。

同時在硬體方面也持續協助學校完善智慧大螢幕設備，實踐智慧校園。

體育方面，教育局提到東園國小少棒隊，在世界少棒錦標賽睽違29年獲得世界冠軍，可見長期支持基層運動補助，包含增加培訓人力，提高棒球隊學生就學補助及提供學校棒球練習場專屬時段等方式，未來將結合市立大學資源，藉由打造運動卓越人才。

而「鮮奶週報」政策，教育局說，以首創數位卡證制度及公私協力、整合資源等方式，全年無休提供20.8萬名小學、幼兒園學童兌換。在明年度將擴大到國中以上學生，讓學生養成良好健康習慣。

教育局說，回顧114年度，教育預算達720.77億元，北市府挹注經費高達651.55億元，較去年增加42億元，透過大幅挹注資源並提升學校基本費用，彰顯市府對教育的高度重視與長期承諾。

