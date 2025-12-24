學校午餐專法審查再延 在野質疑行政院不提版本「審心酸的」

立法院教委會今日續審「學校午餐及飲食教育條例」，因行政院版草案遲未出爐，且朝野對高達118億元的經費財源與「財政收支劃分法」修法立場分歧，最終經討論過後委員會決定再暫緩審查，並要求教育部於明年1月針對預算及專業人力補齊專案報告。

學校午餐專法立法延宕多年，至今各立委及黨團共提出超過30個法案版本，行政院卻尚未提出院版討論。立法院教委會上月底審查時將專法名稱訂定為「學校午餐及飲食教育條例」，今日召委劉書彬再排審，但在審查開始前，立委柯志恩就提出質疑，距離上次審查已過近一個月，行政院仍沒有提出版本，如此一來，立法院審法案恐怕也只是「審心酸的」。

柯志恩提到，本次立法非常重要的部分在於加入營養師把關學生健康，但這就牽涉到是否能增加財源。最讓人擔心的，是現在沒有院版草案，法案通過後說不定政府預算又做不到。

對此，國教署長彭富源解釋，114年營養午餐相關預算已經執行74億，若學校午餐法通過，明年要再增加44億，也就是118億元，但還需考量財劃法劃分，且營養午餐事權在地方政府。他建議，今日可以大方向審查法案，具體涉及經費的部分還需與地方政府討論。

教育部長鄭英耀也說，從他上任以來，國教署就持續就此與地方溝通，但目前沒有共識。中央和地方的經費確實會受到財劃法影響，教育部將持續在經濟弱勢、偏鄉學生的營養午餐問題上提供協助，但也期待地方政府承擔更大的責任。

立委郭昱晴則將矛頭指向財劃法，她批評，在大家要求行政院版草案的同時，財劃法修正案昨天在程序委員會上已經被否決第5次，攸關經費的討論實在不知道該怎麼繼續下去。立委吳沛憶更痛批，主計總處8月就將總預算案送審，至今還未審查，要如何新增計畫、新增財源？

立委葉元之點名行政院應負起責任，盡快溝通預算案，依照立法院三讀通過的法案編列預算。雖然現在行政院一直不願溝通，讓立法院無法審查總預算，但在營養午餐方面，還是能思考如何用修法解決問題，財源的部分通過專法以後可以再討論。

經過休息時間討論，劉書彬指出，教育部在相關規畫及飲食教育方面已完成學校午餐法應有的七、八成，惟營養師等專業人力的角色及涉及的經費，還需教育部釐清，因此先暫不審查，待一月教委會另行安排專案報告。

商品推薦