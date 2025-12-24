全教總抨擊南市教育局：不給會務公假企圖全面癱瘓教師工會運作
全國教師工會總聯合會與台南市教育產業工會今日共同召開記者會指出，台南市教育局假借「議會決議」之名，惡意擴大解釋並違法限縮教師請假權，企圖全面癱瘓教師工會運作，已向勞動部提起 「不當勞動行為裁決」，捍衛工會勞權。
台南市教育產業工會理事長陳葦芸指出，台南市教育產業工會自108年起與台南市政府教育局合意教師工會會務公假核給方案，但自114年起台南市政府教育局除片面毀棄核給會務公假慣例，本月更以錯誤的函釋要求各校不得核予會務活動公假，不僅阻撓工會理監事會務公假核給，更是全面禁止全市教師參加教師工會的會務活動的權利。
陳葦芸表示，該函文不僅針對性地限縮工會理監事出席會議之權限，更將禁令擴大至全市基層教師，禁止所有老師依《教師請假規則》參與工會活動。
全教總理事長侯俊良表示，此舉已明確違反《教師請假規則》，剝奪教師請假權益，此外，也公然干預、妨礙教師工會活動，透過「全面禁止」會務假核給，使工會理監事會議面臨流會，及錯誤函釋《教師請假規則》公假內涵，要求學校對教師參與會務活動不得核給公假，已構成《工會法》第 35 條之不當勞動行為。
兩位理事長共同表示，工會是教育改良的重要推手，台南市教育局原應支持教師工會正當會務活動，共同努力優化台南市教育環境，但可惜的是反而將行政資源當作私鬥工具，刻意操作造成台南市教師工會會務活動停滯，製造校園寒蟬效應，影響會務活動、組織運作甚大。
工會今向勞動部提起「不當勞動行為裁決」，期待主管機關勞動部積極處理台南市教育局的行政擴權、惡意打壓工會運作之不當勞動行為，盡快要求台南市教育局撤銷違法限權之函釋，恢復台南市教師參與工會活動之合法請假權限，並依法追究相關行政人員擴權解釋、毀壞勞權之行政責任。
