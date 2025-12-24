韓國才爆資安災難 全教總：「監管雲」恐讓嬰幼兒私密影像數位裸奔

衛福部與立法院近期擬在托育專法內，推動托嬰中心監視影像強制上傳「監管雲」政策，全國教師工會總聯合會全教總今天召開記者會再次譴責，此已嚴重侵害幼兒隱私權與托育人員人權，若政策成形，將成為國家級災難，讓嬰幼兒的私密影像淪為數位監控下的赤裸羔羊，要求衛福部應立即撤回「監管雲」計畫。

近期韓國爆發超過12萬支IP攝影機遭駭客入侵的重大資安事件，大量家庭、商店甚至連婦產科醫院等的私密影像被非法竊取、製成影片在網路上販售， 震驚國際社會。全教總今天召開記者會表示，韓國的慘痛教訓殷鑑不遠，證明了再嚴密的系統都可能存在漏洞。

全教總指出，台灣的托嬰中心早已立法強制裝設監視器，如今更要求強制上傳雲端保存畫面，同時賦予主管機關可以有「抽查」的權限，當看到有一些疑似不當的動作就 直接進行介入。

全教總理事長侯俊良表示，嬰幼兒是社會中最脆弱的群體，他們無法為自己的隱私權發聲，在托嬰中心裡，尿布更換、安撫哭鬧、甚至只是午睡，這些私密狀態，都將被記錄、上傳、並儲存在衛福部「統一」的雲端伺服器中。

全教總副秘書長楊逸飛也表示，在幼托現場，托育人員常因為嬰幼兒拉扯，導致衣衫不整、儀容狼狽，這種未經當事人同意，無差別強制蒐集並上傳私密影像的手段，已嚴重違反憲法對隱私權的保障及國際人權標準。

他們也質疑，當一般民用、商用、醫院等的監視系統都無法倖免於難，衛福部怎能確保這個「集中全國嬰幼兒」最私密畫面的「監管雲」， 不會成為駭客覬覦的下一個目標？一旦資料庫遭入侵，後果不堪設想。

托育人員代表萱萱老師表示，政府強制推動影像上傳雲端，形同將合法工作的照顧者預設為罪犯，嚴重踐踏職業尊嚴。政府應正視基層心聲，保障托育人員的隱私權與人權，勿帶頭侵害人權。

台北市教保人員協會暨全國教保產業工會陳亮吟表示，全國教保產業工會調查顯示逾9成托育人員感到隱私受損、壓力倍增，恐加劇離職。應提升公共化、改善勞動條件並加強親師溝通，才是預防兒虐根本之道，過度監控只會讓缺工雪上加霜。

