快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

聽新聞
0:00 / 0:00

葉丙成違反「性侵害犯罪防治法」遭北市府開罰 教育部回應了

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部前政務次長葉丙成。圖／聯合報系資料照片
教育部前政務次長葉丙成。圖／聯合報系資料照片

教育部前政務次長葉丙成在擔任次長期間，在臉書貼文中透露性平案被害人個資，雖然教育部調查認定未違反「性別平等教育法」針對保密義務的規定，但葉丙成仍因違反「性侵害犯罪防治法」遭台北市政府開罰。教育部今回應，尊重台北市政府的行政裁處，並將持續精進校園性別事件處理機制。

⭐2025總回顧

教育部重申，教育部性別平等教育委員會調查認定，由於葉丙成非該案性平委員、調查小組成員或程序參與者，相關行為未涉及性平法所規範的調查處理職務範圍。

對於該案另涉「性侵害犯罪防治法」的保密責任，教育部表示，尊重台北市政府依職權所為的行政裁處，各項法律各有適用範圍，由不同機關依法處理，教育部予以尊重。

教育部說，將持續精進校園性別事件處理機制，針對性別事件相關法規、被害人隱私保護、資訊揭露界線等面向，強化各級學校及相關人員的法治與性別意識，落實教育宣導與性別事件防治工作，維護當事人權益。

性別平等 教育部 性侵害 葉丙成

延伸閱讀

新北盤點校園死角 強化求救鈴、監視系統

全教總點名琉球國中、北科附工校長濫權 籲調查不適任情形

教育部召開退場審議會 嘉義同濟中學解散案通過、苗栗大成高中重組董事會

性平案洩密往往非當事人 教育部將訂指引避免師生觸法

相關新聞

韓國才爆資安災難 全教總：「監管雲」恐讓嬰幼兒私密影像數位裸奔

衛福部與立法院近期擬在托育專法內，推動托嬰中心監視影像強制上傳「監管雲」政策，全國教師工會總聯合會全教總今天召開記者會再...

葉丙成違反「性侵害犯罪防治法」遭北市府開罰 教育部回應了

教育部前政務次長葉丙成在擔任次長期間，在臉書貼文中透露性平案被害人個資，雖然教育部調查認定未違反「性別平等教育法」針對保...

葉丙成涉洩漏性平案個資 社會局開罰5萬

教育部前政務次長葉丙成因涉及洩漏性平案學生個資，儘管教育部認定葉因非性平案調查人員，不適用性平法保密義務規定，不過葉仍道...

玉山學者計畫修正 教團：問題是學術資源不均

為鼓勵大學延攬國際人才，教育部自二○一八年開始推動玉山學者計畫，不過計畫學者約五成是從事短期交流，獲聘名單也鮮少私立大學...

淪玉山學者安慰獎 國際人才補助中止

為了吸引國際人才來台任教，教育部除了玉山學者、玉山青年學者等計畫外，還有「國際優秀人才」補助案，然而實務運作上，卻成了不...

全教總抨擊南市教育局：不給會務公假企圖全面癱瘓教師工會運作

全國教師工會總聯合會與台南市教育產業工會今日共同召開記者會指出，台南市教育局假借「議會決議」之名，惡意擴大解釋並違法限縮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。