玉山學者「安慰獎」沒了 教育部刪除國際優秀人才補助

教育部日前修正「補助大專校院延攬國際頂尖人才作業要點」，其中延攬人員資格刪除國際優秀人才一項，僅保留玉山學者及玉山青年學者。學界指出，國際優秀人才後來形同是沒有入選玉山學者、青年學者的「安慰獎」，有失體面；對頂尖大學而言，即便取消了也能用校務基金支應聘請國外人才，反而是對中字輩大學較有影響。

教育部表示，為強化高等教育國際人才延攬機制結構與公信力，原「國際優秀人才」類別目的是針對未獲玉山學者或青年學者的外籍人才，若經學校認定學者仍具發展潛力、願意聘任並給予彈性薪資，教育部仍會核給國際優秀人才補助，但實務運作上，容易變成是玉山學者、青年學者的替代方案，反而對人才延攬產生負面影響，因此刪除該類別。

依規定，玉山學者可獲外加年薪最高500萬元，以三年一期；青年學者可獲外加年薪最高150萬元，五年一期。

中正大學副校長詹盛如表示，國際優秀人才則是由教育部給予150萬的行政費，過去聽聞，有學校願意發給學者國際優秀人才頭銜，但對方不高興，後來學校也不敢用該筆錢，「對國際學者而言，他就是沒被選上玉山學者或青年學者。」國際優秀人才是退而求其次的方案。

詹盛如談到，台成清交等學校資金還算有餘裕，即便刪除該項也能使用高教深耕等計畫的支應，評估較有影響的是中字輩的大學，在於不容易提出理想的學者，也沒有這麼多經費，「反而是我們比較需要。」

清大一名教授則形容，國際優秀人才就是「安慰獎」，過去學校提出的人才未獲選玉山學者，教育部也多告訴學校，還有國際優秀人才一選項可以使用，雖然國際學者不一定領情，但至少還有安慰獎能另作考量，如今該項被砍，若學校又不一定想自掏腰包，就更沒有機會聘人。

清大表示，曾於112及113年延攬四位國際優秀人才，補助學術交流工作費，如今補助雖結束、沒有國際優秀人才加碼，但四位曾服務於國際一流學術研究機構的優秀人才目前仍續留清大執教。台大則說明，於113年獲得一名，114年獲二名國際優秀人才，於補助結束後將轉由學校經費支持。

