快訊

史上首宗 駭客用簡訊聯絡現代汽車車主 部分車主個資恐外洩

聽新聞
0:00 / 0:00

葉丙成涉洩漏性平案個資 社會局開罰5萬

聯合報／ 記者林琮恩洪子凱許維寧／台北報導

教育部前政務次長葉丙成因涉及洩漏性平案學生個資，儘管教育部認定葉因非性平案調查人員，不適用性平法保密義務規定，不過葉仍道歉，並自行請辭。北市社會局則強調，經調查並檢視雙方說明陳述意見後，認定葉丙成違反「性侵害犯罪防治法」規定，處五萬元罰鍰。葉丙成表示，目前未收到任何通知，感謝關心。

⭐2025總回顧

葉丙成今年四月廿一日於社群平台貼出多張與某教授的對話截圖，遭台大性平案當事人甲生指其貼文涉及揭露其相關資訊，控葉違反個資與保密原則。甲生多次要求葉刪文未果，直至五月廿一日七民進黨立委發難，要求教育部送性平會調查，葉才願意刪除爭議貼文，並請假接受調查。

儘管教育部性平會認為葉丙成因非該性平事件的調查成員或主管，不適用性平法保密義務規定，也無違反運用不對等權利地位，影響被害人受教權等情形，不過葉丙成仍於調查結果出爐後，道歉並請辭。

依據「性侵害犯罪防治法」第十六條規定，任何人不得以媒體或其他方法，公開或揭露被害人之姓名及其他可讓大眾識別身分的資訊。

北市社會局表示，陳情人於今年九月向衛福部部長信箱陳情，十月函轉市府調查，認定葉丙成違反相關規定，因此開罰五萬元，裁處書已寄出。

衛福部保護司官員表示，葉丙成可向台北市府提起訴願，案件會由衛福部處理，目前並未接獲葉前次長提出訴願。

延伸閱讀

從台大爆性平洩密 到金城國中不雅字眼入題…范雲：性平法應與時俱進

性平案洩密往往非當事人 教育部將訂指引避免師生觸法

失智前兆、肌少症、糖尿眼怎麼測？在家揪出隱藏危機，抽萬元好禮

段考題驚見不雅字眼！金城國中教師涉性平爭議 上月遭解聘

相關新聞

葉丙成涉洩漏性平案個資 社會局開罰5萬

教育部前政務次長葉丙成因涉及洩漏性平案學生個資，儘管教育部認定葉因非性平案調查人員，不適用性平法保密義務規定，不過葉仍道...

玉山學者計畫修正 教團：問題是學術資源不均

為鼓勵大學延攬國際人才，教育部自二○一八年開始推動玉山學者計畫，不過計畫學者約五成是從事短期交流，獲聘名單也鮮少私立大學...

淪玉山學者安慰獎 國際人才補助中止

為了吸引國際人才來台任教，教育部除了玉山學者、玉山青年學者等計畫外，還有「國際優秀人才」補助案，然而實務運作上，卻成了不...

教部修正大專校院延攬國際人才要點 教團：未解決根本問題

為鼓勵大學延攬國際人才，教育部自107年起推動玉山學者計畫，但近年如審計部則指出，計畫學者約五成是從事短期交流，再者，獲...

玉山學者「安慰獎」沒了 教育部刪除國際優秀人才補助

教育部日前修正「補助大專校院延攬國際頂尖人才作業要點」，其中延攬人員資格刪除國際優秀人才一項，僅保留玉山學者及玉山青年學...

畢業生為何不進工地 科大培養白領人才外籍移工補缺口是解方

國內營造業面臨缺工困境，新北市教育局技職教育科長江彥廷說，早期把技術學院升格為科技大學，高職生升學就是要培養「白領」人才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。