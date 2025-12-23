葉丙成涉洩漏性平案個資 社會局開罰5萬
教育部前政務次長葉丙成因涉及洩漏性平案學生個資，儘管教育部認定葉因非性平案調查人員，不適用性平法保密義務規定，不過葉仍道歉，並自行請辭。北市社會局則強調，經調查並檢視雙方說明陳述意見後，認定葉丙成違反「性侵害犯罪防治法」規定，處五萬元罰鍰。葉丙成表示，目前未收到任何通知，感謝關心。
葉丙成今年四月廿一日於社群平台貼出多張與某教授的對話截圖，遭台大性平案當事人甲生指其貼文涉及揭露其相關資訊，控葉違反個資與保密原則。甲生多次要求葉刪文未果，直至五月廿一日七民進黨立委發難，要求教育部送性平會調查，葉才願意刪除爭議貼文，並請假接受調查。
儘管教育部性平會認為葉丙成因非該性平事件的調查成員或主管，不適用性平法保密義務規定，也無違反運用不對等權利地位，影響被害人受教權等情形，不過葉丙成仍於調查結果出爐後，道歉並請辭。
依據「性侵害犯罪防治法」第十六條規定，任何人不得以媒體或其他方法，公開或揭露被害人之姓名及其他可讓大眾識別身分的資訊。
北市社會局表示，陳情人於今年九月向衛福部部長信箱陳情，十月函轉市府調查，認定葉丙成違反相關規定，因此開罰五萬元，裁處書已寄出。
衛福部保護司官員表示，葉丙成可向台北市府提起訴願，案件會由衛福部處理，目前並未接獲葉前次長提出訴願。
