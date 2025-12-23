快訊

玉山學者計畫修正 教團：問題是學術資源不均

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

為鼓勵大學延攬國際人才，教育部自二○一八年開始推動玉山學者計畫，不過計畫學者約五成是從事短期交流，獲聘名單也鮮少私立大學提報的人選。教育團體表示，根本問題是國內學術資源分配不均及僵化的管理主義，政府應從基本的體制優化做起，而非期待遠來的和尚會念經。

根據教育部二○二四年核定的玉山學者與青年學者獲聘名單，玉山學者獲聘者計十六人，全數來自國立大學；青年學者廿四人，其中僅兩人為私校長庚大學、東海大學提報的人選。

靜宜大學監察人陳振貴表示，每年玉山學者或青年學者人數不多，主要多是給頂尖大學，而每位學者拿到的經費金額算高，對學校而言也是亮點；反之，私立學校一直以來確實都不容易爭取到玉山學者或青年學者，評估近期刪除國際優秀人才一項，對私校多少有影響。

高教工會理事長周平表示，工會反對玉山學者計畫的心態，將資源挹注於少數精英上，這是奠基於「遠來和尚會念經」的認知。

周平強調，台灣學界正陷入如公私立學校資源分配不均、管理僵化、非典型雇用增加等困境，教育部應該先著手改善勞動條件與體制優化，而非將資源挹注於少數精英。且近年觀察，不少國外學者來台多是採「半放假」的短期心態，未能顯著帶動國內的研究團隊，玉山學者計畫根本本末倒置，反而像是一場煙火秀。

