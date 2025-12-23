淪玉山學者安慰獎 國際人才補助中止

為了吸引國際人才來台任教，教育部除了玉山學者、玉山青年學者等計畫外，還有「國際優秀人才」補助案，然而實務運作上，卻成了不少原本申請玉山學者計畫不成的「安慰獎」，反而讓國外學者感受相當差。為此，教育部日前修正相關規定，在延攬人員補助的部分，刪除「國際優秀人才」。

學界直言，對頂尖大學而言，即便取消了也能用校務基金支應聘請國外人才，反而是對中字輩大學較有影響。

教育部日前修正「補助大專校院延攬國際頂尖人才作業要點」，其中延攬人員資格刪除國際優秀人才一項，僅保留玉山學者及玉山青年學者。

教育部表示，原「國際優秀人才」類別目的是針對未獲玉山學者或青年學者的外籍人才，若經學校認定學者仍具發展潛力、願意聘任並給予彈性薪資，將核給國際優秀人才補助，但實務運作上，容易變成是玉山學者、青年學者的替代方案，反而對人才延攬產生負面影響，因此刪除該類別。

中正大學副校長詹盛如表示，國際優秀人才是由教育部給予一五○萬的行政費，過去聽聞有學校願意發給學者國際優秀人才頭銜，但對方認為就是沒選上玉山學者或青年學者。

詹盛如談到，台成清交等學校資金還算有餘裕，即便刪除該項補助也能使用高教深耕等計畫的支應，評估較有影響的是中字輩的大學。

清大一名教授形容，國際優秀人才就是「安慰獎」，雖然國際學者不一定領情，如今該項被砍，若學校又不一定想自掏腰包，就更沒有機會聘人。

清大表示，二○二三、二○二四年延攬四位國際優秀人才，補助學術交流工作費，如今補助雖結束，但這四位優秀人才仍續留執教。台大則說，去年跟今年各獲一名、二名國際優秀人才，將轉由學校經費支持。

