畢業生為何不進工地 科大培養白領人才外籍移工補缺口是解方
國內營造業面臨缺工困境，新北市教育局技職教育科長江彥廷說，早期把技術學院升格為科技大學，高職生升學就是要培養「白領」人才。要解決目前缺工問題，方法就是去找外籍移工，過來台灣補這一塊人力缺口。
⭐2025總回顧
瑞芳高工前校長潘泰伸說，學生從大學畢業後，在職場可以不必做第一線的工作，但未來成為土木工程師或建築師，他們還是必須了解第一線的問題。擔任工地主任，也才能知道第一線的工作步驟對不對，有沒有做錯，成為稱職的中階或管理幹部，提升營造品質。
江彥廷指出，依時代的演進來看，早期把技術學院升格為科技大學，其實就是期待台灣要培養的是高階人才，期待下一代成為高階人才。高職學生升學大學後，其實就不是要做「藍領」的工作，而是想培養他們成為「白領」人才，這也是廣設高中大學的目標。
江彥廷表示，台灣2、30年定調要培養高階人才，一定就會缺基層工人。這樣的問題不只出現在營造業，餐飲業也有相同的困境，水電工也缺工。
江彥廷說，營造業缺工的解決方法就是去找外籍移工，過來台灣補這一塊人力缺口。現在政府開始要補這一塊，如果反問大學畢業生，為什麼不願意去做基層勞工，就有點弔詭，因為台灣的教育環境跟發展，本來就不是以培養基層勞工為目標。
台灣目前的技職教育整體環境，希望學生成為土木工程師、建築師，而不是培養做板模的人，所以高職學生多要升學、考證照。江彥廷說，即使如此，政府還是希望技職人才要有第一線的工作體驗，營造業白領幹部如果沒有經驗，可能叫不動第一線的工人，因為他們比你知道怎麼砌磚，「你只會畫圖」。
江彥廷指出，沒有第一線的經驗，設計圖在施作時可能會遇到很大的問題，甚至做不出來，所以大學畢業生也應該從基層做起，但那不是目標，不是要年輕人要去搬鋼筋水泥，而是他要了解怎麼做，至少做過，感受一下，才能真的畫出安全又有美感的建物設計圖。
「技職教育應該培養學生直接進入職場實習」，江彥廷舉例，教育局和工務局、營建公會和瑞芳高工合作，開辦課程媒合瑞工學生去工地，看現場怎麼施工、裝潢、搭建、測量，加上學校有模擬的情境，讓學生知道原來大樓這樣蓋起來的。
江彥廷表示，學生不管目標是土木工程師、建築師，一定是先培養基礎技能，才會瞭解設計圖畫出來之後，施工者怎麼施作。以瑞工為例，一年級課程是實作，二年級多一點理論，三年級兩分成升學、選手、就業，其中選手目標也是升學，觀察發現近年畢業即投入營建職場的人，比例很低。
江彥廷說，高職階段的實習課程，因為學生未成年，安排到工地仍有很多的「保護」。他建議科大提高學生實習學分，讓學生有更多的機會進入職場，有助學生串接校園課程和工地實務，成為更稱職的高階人才。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言