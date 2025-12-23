快訊

抽票啦！吉伊卡哇台北常設店本周開幕 入場方式「周周抽」規定一次看

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

科技業真香？人人搶進窄門 剛入職菜鳥想裸辭：未來光景太可怕

畢業生為何不進工地 科大培養白領人才外籍移工補缺口是解方

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市瑞芳高工學生參加112學年度全國工業類技藝競賽，成績亮眼，黃奕儒榮獲測量職種金手獎第1名。圖／黃奕儒提供
新北市瑞芳高工學生參加112學年度全國工業類技藝競賽，成績亮眼，黃奕儒榮獲測量職種金手獎第1名。圖／黃奕儒提供

國內營造業面臨缺工困境，新北市教育局技職教育科長江彥廷說，早期把技術學院升格為科技大學，高職生升學就是要培養「白領」人才。要解決目前缺工問題，方法就是去找外籍移工，過來台灣補這一塊人力缺口。

⭐2025總回顧

瑞芳高工前校長潘泰伸說，學生從大學畢業後，在職場可以不必做第一線的工作，但未來成為土木工程師或建築師，他們還是必須了解第一線的問題。擔任工地主任，也才能知道第一線的工作步驟對不對，有沒有做錯，成為稱職的中階或管理幹部，提升營造品質。

江彥廷指出，依時代的演進來看，早期把技術學院升格為科技大學，其實就是期待台灣要培養的是高階人才，期待下一代成為高階人才。高職學生升學大學後，其實就不是要做「藍領」的工作，而是想培養他們成為「白領」人才，這也是廣設高中大學的目標。

江彥廷表示，台灣2、30年定調要培養高階人才，一定就會缺基層工人。這樣的問題不只出現在營造業，餐飲業也有相同的困境，水電工也缺工。

江彥廷說，營造業缺工的解決方法就是去找外籍移工，過來台灣補這一塊人力缺口。現在政府開始要補這一塊，如果反問大學畢業生，為什麼不願意去做基層勞工，就有點弔詭，因為台灣的教育環境跟發展，本來就不是以培養基層勞工為目標。

台灣目前的技職教育整體環境，希望學生成為土木工程師、建築師，而不是培養做板模的人，所以高職學生多要升學、考證照。江彥廷說，即使如此，政府還是希望技職人才要有第一線的工作體驗，營造業白領幹部如果沒有經驗，可能叫不動第一線的工人，因為他們比你知道怎麼砌磚，「你只會畫圖」。

江彥廷指出，沒有第一線的經驗，設計圖在施作時可能會遇到很大的問題，甚至做不出來，所以大學畢業生也應該從基層做起，但那不是目標，不是要年輕人要去搬鋼筋水泥，而是他要了解怎麼做，至少做過，感受一下，才能真的畫出安全又有美感的建物設計圖。

「技職教育應該培養學生直接進入職場實習」，江彥廷舉例，教育局和工務局、營建公會和瑞芳高工合作，開辦課程媒合瑞工學生去工地，看現場怎麼施工、裝潢、搭建、測量，加上學校有模擬的情境，讓學生知道原來大樓這樣蓋起來的。

江彥廷表示，學生不管目標是土木工程師、建築師，一定是先培養基礎技能，才會瞭解設計圖畫出來之後，施工者怎麼施作。以瑞工為例，一年級課程是實作，二年級多一點理論，三年級兩分成升學、選手、就業，其中選手目標也是升學，觀察發現近年畢業即投入營建職場的人，比例很低。

江彥廷說，高職階段的實習課程，因為學生未成年，安排到工地仍有很多的「保護」。他建議科大提高學生實習學分，讓學生有更多的機會進入職場，有助學生串接校園課程和工地實務，成為更稱職的高階人才。

新北市瑞芳高工畢業生黃奕儒在校時，參加全國工業類技藝競賽測量職種金手獎第1名。圖／黃奕儒提供
新北市瑞芳高工畢業生黃奕儒在校時，參加全國工業類技藝競賽測量職種金手獎第1名。圖／黃奕儒提供
新北市瑞芳高工採購多款教學設備，奠定及提升學生專業能力。圖／瑞芳高工提供
新北市瑞芳高工採購多款教學設備，奠定及提升學生專業能力。圖／瑞芳高工提供

延伸閱讀

他讀高工獲測量金手獎 曾打工日薪5千、累積工地經驗朝工地主任邁進

邁向智慧工地管理新時代 中鼎「綠色環保優良工地」獲台電肯定

中和工地吊車掛勾脫落 路過婦遭砸頭 市府勒令停工

中和工地驚傳工安意外！鋼索從天而降 行人頭遭砸血流如注

相關新聞

畢業生為何不進工地 科大培養白領人才外籍移工補缺口是解方

國內營造業面臨缺工困境，新北市教育局技職教育科長江彥廷說，早期把技術學院升格為科技大學，高職生升學就是要培養「白領」人才...

全教總點名琉球國中、北科附工校長濫權 籲調查不適任情形

全教總今揭露屏東琉球國中校長蘇傳桔與桃園北科附工校長楊青山濫權亂象，前者任內有老師過勞死，案件審理中還抹黑其他作證教師，...

割頸案後／監院揭制度破口 校安人力沒補、記過成勳章

新北割頸命案，監察院調查結果直指制度失靈；教團也指出，割頸案後教育部承諾補齊校安人力卻遲未到位，學校第一線仍人手不足、權責模糊。當第一線教師不敢管、學校不敢查，學校記過、警告還被部分學生視為「勳章」，悲劇過後，校園安全網真的補起來了嗎？

立院公聽會／性平不當考題惹議 凸顯教育困境

教育部前政務次長葉丙成因性平事件洩密請辭，金門縣金城國中一名教師健康教育考題遭指用語不當，引發爭議。立法院昨舉行公聽會，...

從台大爆性平洩密 到金城國中不雅字眼入題…范雲：性平法應與時俱進

近期發生台大舍監案調查及保密問題、金城國中考題用詞不當、銘傳大學課堂問卷問學生性隱私等狀況，民進黨立委范雲主張，「性別平...

苗栗科學實中卡關 鍾東錦今「轉彎」與陽明交大簽合作協議

苗栗縣政府、陽明交通大學今天簽署合作協議，設立「苗栗校區」，縣長鍾東錦透露是憋了很久的秘密，因為過程既要保密、又不能太保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。