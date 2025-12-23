快訊

全教總點名琉球國中、北科附工校長濫權 籲調查不適任情形

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總今日召開記者會，針對不適任校長處理機制提出質疑。記者李芯／攝影
全教總今揭露屏東琉球國中校長蘇傳桔與桃園北科附工校長楊青山濫權亂象，前者任內有老師過勞死，案件審理中還抹黑其他作證教師，後者則涉羞辱學生及操弄校事會議。全教總要求主管機關儘速完成不是任校長調查，並建立吹哨者保護機制，讓老師不會因為揭露事實而被報復。

⭐2025總回顧

琉球國中1名代理教師2021年因過勞猝死，監察院昨指出，校長蘇傳桔未善盡保護義務，也對該案證人不當施壓，構成職場霸凌，因此通過糾舉，屏東縣政府也表示已啟動不適任校長程序審議。

全教總今日召開記者會，針對不適任校長處理機制提出質疑，理事長侯俊良說，近年不適任校長案件層出不窮，嚴重影響學生與老師的受教權及教學專業，破壞校園和諧，對整體教育造成負面影響。

屏東縣教育產業工會監事吳婉鈴以琉球國中案為例，在代理教師過勞死後，為其出庭作證的另一名教師，卻遭到校長的報復，不僅在公開場合抹黑他做偽證，更濫用校事會議制度進行打壓。更荒謬的是，該名校長在案發期間還身為教育部霸凌防治小組成員。

對此，吳婉鈴要求屏東縣政府立即將蘇傳桔調離現職，並將過勞案與霸凌案併案處理，啟動不適任校長處理機制，同時建立吹哨者保護機制，讓老師不會因揭露事實而遭受報復。

桃園市各級學校產業工會理事長陳俊裕則指出，桃園北科附工校長楊青山公開羞辱服儀不整的學生，在收費問題上不按法規收班級費，且款項流向不明。此外，陳俊裕直指楊青山操弄校事會議，調查報告漏洞百出，影響教評會決議，113學年度該校就有3位老師同時被解聘。

陳俊裕表示，監察院已經糾舉琉球國中校長，呼籲盡快詳細調查北科附工案。並呼籲國教署，如果不盡快處理，會有更多師生受害。

侯俊良表示，這兩案的共同點就是校長濫權，琉球國中校長壓制吹哨者，北科附工校長不只濫權，更不尊重制度，換作是一般老師對學生這麼做，早就不知道被送校事會議幾次。

侯俊良強調，吹哨者保護機制刻不容緩，教育現場絕不能容忍權力濫用壓制真相，嚴正要求屏東縣政府依照國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法及公務員懲戒法，將蘇傳桔停職並調離現職，立即完成不適任校長調查程序。同時呼籲教育部落實調查北科附工校長是否涉及管理失當，構成校長不適任情形。

代理教師 過勞死

