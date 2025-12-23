快訊

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

「沒和家人聯絡」張文媽三年仍匯82萬給他！專家曝3星座父母最容養出啃老兒

中小學校長不適任事件頻傳 教師工會籲落實退場

中央社／ 台北23日電

多個教師工會代表今天共同召開記者會，以今年爆發的桃園市、屏東縣2起不適任校長事件為例，呼籲教育部及縣市政府落實退場機制，避免校長權力集中，成為濫權溫床。

⭐2025總回顧

全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良、桃園市各級學校產業工會（桃學產）理事長陳俊裕、屏東縣教育產業工會（屏教產）監事吳婉鈴今天一同在台北召開記者會，分析今年引起媒體關注的2起不適任校長事件。

屏東縣琉球國中校長蘇傳桔對代理教師過勞猝死未善盡保護，並涉及秋後算帳、職場霸凌等，本月22日遭監察院糾舉。

屏教產監事吳婉鈴表示，事件起源於2021年，琉球國中莊姓代理教師因長時間工作壓力過勞猝死，同校的教師阿邦（代稱）在法庭作證，陳述校內工作環境，後續卻被校長蘇傳桔多次在公開場合影射阿邦作偽證，還強行召開校事會議討論阿邦的「不適任」。

吳婉鈴主張屏東縣府應立即將蘇傳桔調離現職，並透過不適任調查程序，給予解聘處置，還給琉球國中一個健康、尊嚴的教育環境。

另一起事件是發生在今年年初，桃園市某技術型高中爆發服裝儀容爭議，校長在公開場合將穿著便服的學生叫上台，施以羞辱性言語，後續又爆出涉及會議程序違失、家長會運作經費流向不明等。主管機關目前已進入「不適任校長」的調查程序。

桃學產理事長陳俊裕表示，上述爭議並非單一事件，而是包含校務治理、師生權益、財務運作等長期失序。主管機關有責任儘速調查並依法追究責任。

全教總理事長侯俊良表示，這兩起事件都可歸結於校長權力無限擴大的濫權，主管機關卻往往消極以對，拖延調查程序。類似情況如果不是發生在校長，而是教師身上，恐怕早早就以校事會議、不適任教師程序解聘。

侯俊良並說，現行法規甚至允許不適任校長回任教師，形同給予2次機會，無法有效保障師生權益，呼籲中央和縣市共同落實不適任校長處理機制。

延伸閱讀

監察院通過糾舉琉球國中校長 屏東縣政府：啟動不適任校長審議

段考題驚見不雅字眼！金城國中教師涉性平爭議 上月遭解聘

本年度「金驢獎」得主鄭英耀 教師盼部長走出辦公室、傾聽現場心聲

特教專職鑑評員額10縣市未足額增置 近9成師認工作量沒減輕

相關新聞

全教總點名琉球國中、北科附工校長濫權 籲調查不適任情形

全教總今揭露屏東琉球國中校長蘇傳桔與桃園北科附工校長楊青山濫權亂象，前者任內有老師過勞死，案件審理中還抹黑其他作證教師，...

割頸案後／監院揭制度破口 校安人力沒補、記過成勳章

新北割頸命案，監察院調查結果直指制度失靈；教團也指出，割頸案後教育部承諾補齊校安人力卻遲未到位，學校第一線仍人手不足、權責模糊。當第一線教師不敢管、學校不敢查，學校記過、警告還被部分學生視為「勳章」，悲劇過後，校園安全網真的補起來了嗎？

立院公聽會／性平不當考題惹議 凸顯教育困境

教育部前政務次長葉丙成因性平事件洩密請辭，金門縣金城國中一名教師健康教育考題遭指用語不當，引發爭議。立法院昨舉行公聽會，...

從台大爆性平洩密 到金城國中不雅字眼入題…范雲：性平法應與時俱進

近期發生台大舍監案調查及保密問題、金城國中考題用詞不當、銘傳大學課堂問卷問學生性隱私等狀況，民進黨立委范雲主張，「性別平...

苗栗科學實中卡關 鍾東錦今「轉彎」與陽明交大簽合作協議

苗栗縣政府、陽明交通大學今天簽署合作協議，設立「苗栗校區」，縣長鍾東錦透露是憋了很久的秘密，因為過程既要保密、又不能太保...

教育部召開退場審議會 嘉義同濟中學解散案通過、苗栗大成高中重組董事會

教育部今日召開第2屆私立高級中等以上學校退場審議會，去年停招的嘉義縣同濟中學在會議中通過學校法人解散案，財產清算將依法進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。