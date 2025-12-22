從台大爆性平洩密 到金城國中不雅字眼入題…范雲：性平法應與時俱進
近期發生台大舍監案調查及保密問題、金城國中考題用詞不當、銘傳大學課堂問卷問學生性隱私等狀況，民進黨立委范雲主張，「性別平等教育法」應該要能回應時事，與時俱進，保障師生權益，並於今日主持公聽會；教育部表示，保密應依不同角色有不同規範，並提供指引，後續會來研議。
立法院教育及文化委員會今天舉行「從不當考題到調查爭議－檢視性別平等教育法在教學與事件處理之實務困境」公聽會，由立委范雲代理召委主持，與會者包括性平專家學者、教師代表、各級學校性平委員、學生團體、家長團體、心理師公會等。
范雲說明，本次討論題綱包括調查委員性平意識薄弱、調查過程保密問題，以及教學內容或考題的性別歧視或偏差僅能依「性騷擾」或「性霸凌」機制調查形成實務上困難等三面向。
公聽會現場發言者多提及不限於調查小組成員，包括性平委員及各學層教師，都應該強化性別教育；而性別事件保密義務需要修正，應針對不同角色有不同程度的保密規範，避免限制當事人的言論自由。
至於針對教學內容或考題的性別歧視，則意見較不一致。有代表認為目前性騷擾性霸凌處理機制已可運作；一滴優教育協會邱浚祐倡議專員則以實例說明，過去曾有某高中發生教學過程性別歧視，雖然有送性平會做調查，但最終無法處罰，因此必須將教學性別歧視納入性別事件處理；性別平等學生倡議連線戴靜茹召集人亦支持此看法，針對通案性的教學應該有機制，且必須要納入權勢關係做為衡量基準。
教育部次長朱俊彰表示，保密應依不同角色有不同規範，並提供指引，後續教育部會來研議。另外說明，調查人員專業性目前中央已有強化作為，後續會再和地方政府研商改善作為。朱並強調，雖然目前性別事件通報量每年兩萬多件，但是這是保障學生權益必要的行政成本，會持續執行。
