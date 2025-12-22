苗栗科學實中卡關 鍾東錦今「轉彎」與陽明交大簽合作協議

快訊

苗栗縣政府、陽明交通大學今天簽署合作協議，設立「苗栗校區」，縣長鍾東錦透露是憋了很久的秘密。本報資料照片
苗栗縣政府、陽明交通大學今天簽署合作協議，設立「苗栗校區」，縣長鍾東錦透露是憋了很久的秘密，因為過程既要保密、又不能太保密，終於可以大方說出來，這是改變苗栗未來的大計畫。

縣府今天盛大辦理與陽明交大簽署合作協議儀式，鍾東錦致詞提及苗栗校區第一要保密，第二又不能太保密，拿捏很困難，太招搖怕有人會囉唆，可是不夠招搖，又怕募不到資金，經過多次媒合，才敢正式推向檯面，跟鄉親報告，不只是一個校區而已，而是改變苗栗未來的大計畫，更象徵苗栗要邁向智慧教育和產業創新的新時代。

鍾東錦今天晚間在臉書透露「我有一個秘密憋了很久」，直到今天，他終於可以大方把它說出來，陽明交大設立苗栗校區，在今天完成合作協議的簽署，這大概是僅次於他就任苗栗縣長當天，從政以來最開心的時刻，他上任即將滿三周年，苗栗科學實驗中學一直懸而未決，他從沒想過日子可以消耗得這麼快，轉眼一千多天，校訊依然空空如也。

「路到盡頭不是撞牆，是告訴我們該轉彎了」，他有一段時間想到教育政策就發愁，那些承諾過的事，親口告訴過許多孩子們的夢，如果沒有實現，長大以後還能不能對國家有信心？能不能對政府有認同？每天早上看著縣內優秀的孩子被新竹名校接駁一車車載走，內心五味雜陳，縱然腦中有一千萬個為什麼，還是抵不過內心一股不願放棄的衝動。

鍾東錦謝謝教育部長鄭英耀，陽明交大校長林奇宏，立委陳超明、邱鎮軍，他就怕動作太大又戳破美夢，沒看到鄭部長點頭之前，什麽訊息也不敢說，直到塵埃落定後，今天簽下了一紙將苗栗教育帶往高峰的合同，1年審議，2年建校，3年招生再創巔峰。

