教育部召開退場審議會 嘉義同濟中學解散案通過、苗栗大成高中重組董事會

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
今日教育部通過苗栗縣大成高中重組董事會名單。圖／聯合報系資料照片
教育部今日召開第2屆私立高級中等以上學校退場審議會，去年停招的嘉義縣同濟中學在會議中通過學校法人解散案，財產清算將依法進行。此外，退審會亦通過今年停辦的苗栗縣大成高中重組董事會名單。

教育部於今日下午召開教育部第2屆私校退場審議會第9次會議，會議出席委員人數已達全體委員人數三分之二，依法針對兩案進行審議。

同濟中學於去年停招、於今年舉辦末代畢業典禮，退審會今依私立高級中等以上學校退場條例規定，審議同濟高中核定解散案。該學校法人於所設專案輔導學校停辦後，報請教育部核定解散。本次會議出席委員就本案審議無異議通過，同意學校法人解散。該學校法人經教育部核定解散後，學校法人應依退場條例第21條第2項及第3項規定辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜。

另外，專案輔導學校大成高中已停止全部招生，退審會依退場條例第14條及「教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法」第5條規定，審議通過該校重新組織董事會名單。

教育部 同濟中學

