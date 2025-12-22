聽新聞
0:00 / 0:00
教育部召開退場審議會 嘉義同濟中學解散案通過、苗栗大成高中重組董事會
教育部今日召開第2屆私立高級中等以上學校退場審議會，去年停招的嘉義縣同濟中學在會議中通過學校法人解散案，財產清算將依法進行。此外，退審會亦通過今年停辦的苗栗縣大成高中重組董事會名單。
教育部於今日下午召開教育部第2屆私校退場審議會第9次會議，會議出席委員人數已達全體委員人數三分之二，依法針對兩案進行審議。
同濟中學於去年停招、於今年舉辦末代畢業典禮，退審會今依私立高級中等以上學校退場條例規定，審議同濟高中核定解散案。該學校法人於所設專案輔導學校停辦後，報請教育部核定解散。本次會議出席委員就本案審議無異議通過，同意學校法人解散。該學校法人經教育部核定解散後，學校法人應依退場條例第21條第2項及第3項規定辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜。
另外，專案輔導學校大成高中已停止全部招生，退審會依退場條例第14條及「教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法」第5條規定，審議通過該校重新組織董事會名單。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言