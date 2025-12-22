屢犯不改！金城國中翁師多次使用性暗示、露骨詞彙入題 校方再發聲
金門縣金城國中日前爆發健康教育段考命題爭議，引發社會關注。校方今天證實，經性別平等教育調查小組認定，翁姓教師不當命題情節屬實，已構成對學生的性騷擾行為。學校教評會已做出解聘翁師，並處以4年不得聘任為教師的懲處。
校方說明，事件發生於113學年度第2學期第2次定期評量，翁師所命試題中，多次使用不雅、帶有性暗示及性別歧視意涵的網路流行語，考試結束後即有校內教師反映，並接獲家長投訴，學校隨即依規定進行校安通報。
金城國中表示，考量事件涉及師生間疑似校園性別事件，校方通報後立即召開性別平等教育委員會，並依法成立由外聘專業人員組成的調查小組。
校方今天指出，調查結果認定，翁師身為教師，其命題內容與呈現方式顯然不當，已嚴重損及教師專業形象，並違反性別平等教育法第20條，對學生構成性騷擾。
調查小組依教師法第15條第1項建議，對翁師予以解聘，並於4年內不得聘任為教師，同時建議其須接受相關性別平等教育課程。
校方指出，教師評審委員會於上月16日召開，由校長謝志偉主持，與會委員綜合考量定期評量具備輔導學生學習的重要功能，翁師多道試題使用不當文字，對學生身心發展與受教權所造成的影響，以及其應受責難程度，經出席委員過半數同意，最終作出解聘並限制任教4年的決議。
據校內人員透露，事發後就再也沒看過翁師，認為他應會按照流程提出申訴。
金城國中強調，對於本案造成的社會觀感與對學生可能帶來的影響，校方深表遺憾，也承擔應有責任。未來將全面強化命題與審題機制，並加強教師專業倫理與性別平等教育相關培訓，避免類似事件重演，營造尊重、安全且友善的校園學習環境。
