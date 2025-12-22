快訊

民進黨彰化縣長人選拍板？ 陳素月證實24日出席提名記者會

騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

宣布退出台南市長初選 陳以信「接受內參民調結果」：全力支持謝龍介

嘉縣啟動AI無人機冬令營 培育創新應用人才

中央社／ 嘉義縣22日電

嘉義縣政府深化科技教育，2026年1月25日到27日在嘉義文化科技創新基地辦「AI無人機冬令營」，教授無人機應用軟、硬體，培育創新人才，限額30名，即日起開放高中生報名。

由嘉義縣文化觀光局、教育處與無人機產業界、學界結合舉辦的冬令營今天舉行啟動記者會，現場展示授課內容，示範無人機操控。

文觀局告訴中央社記者，冬令營核心「AI（人工智慧）科技、飛控訓練、創新應用」，3天課程採任務導向方式緊密串接，從AI思維啟發、生成式工具操作、無人機飛控示範與戶外實作，到AI協助影像應用、創新提案發想、簡報製作與成果競賽，形成完整跨域學習鏈。

此外，課程結合「航見科技、睿揚創新科技」等無人機教育與實務應用夥伴，共同參與教學與實作指導，提供專業飛控訓練與真實任務情境，讓孩子在實際操作中理解無人機如何結合AI技術應用於產業與生活，並以嘉義地區面臨天災時為實例，動腦思考無人機如何幫忙救災。

嘉義縣長翁章梁接受媒體聯訪表示，未來中央政府將投入新台幣80億元在嘉義縣建設無人機研究創新基地及製造基地，培養在地學子訓練及熟悉無人機技術至關重要，希望透過營隊在孩子們心中種下種子，未來如果有興趣與機會，或許能留在家鄉助力無人機產業在嘉義發展，創造更多可能。

文觀局表示，冬令營報名資格以嘉義縣高中生或設籍嘉義縣的高中生優先，報名網址https://forms.gle/83udqrRgndFtTA8q9。

嘉義 觀光局 動腦

延伸閱讀

雪中送報… 北京郵政開通首條無人機物流航線

滿手政府標案 華電網再攻漲停

北京郵政 開通首條無人機物流

航空迷看過來！ 屏東航空嘉年華無人機表演魅力登場

相關新聞

性平案洩密往往非當事人 教育部將訂指引避免師生觸法

教育部前政務次長葉丙成因性平事件洩密請辭，立法院今日召開公聽會，會中進一步討論性平事件的保密原則。與會人員指出，其實性平...

屢犯不改！金城國中翁師多次使用性暗示、露骨詞彙入題 校方再發聲

金門縣金城國中日前爆發健康教育段考命題爭議，引發社會關注。校方今天證實，經性別平等教育調查小組認定，翁姓教師不當命題情節...

教育部召開退場審議會 嘉義同濟中學解散案通過、苗栗大成高中重組董事會

教育部今日召開第2屆私立高級中等以上學校退場審議會，去年停招的嘉義縣同濟中學在會議中通過學校法人解散案，財產清算將依法進...

段考題驚見不雅字眼！金城國中教師涉性平爭議 上月遭解聘

金門縣金城國中一名教師的健康教育考題日前遭指用語不當，引發爭議，今年5月該校教評會決定將其停聘半年。立委陳培瑜今日進一步...

割頸案後／家屬提國賠向體制究責：大人欠兒子一個道歉

學業成績亮眼，原本準備報考建中科學班的楊同學，只因提醒同學勿破壞公物，不幸命喪校園；震驚全台的新北國中生割頸案，即將屆滿兩年，楊父哽咽說，至今兒子房間仍維持原狀，手機每日按時充電，總覺得只要螢幕還亮著，兒子就還在；楊家也在追溯時效屆滿前，提出國家賠償申請，要對制度失靈究責。

從深陷酒癮到重返校園 青年署「青探號」計畫陪伴青少年

教育部青年發展署推動「青少年生涯探索號計畫」，盼能透過專業輔導人員的陪伴與引導，為15至18歲未升學、未就業的青少年找到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。