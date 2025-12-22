快訊

金正恩視察…七旬高官們連站9小時聽訓 承受被肅清恐懼

日本無差別攻擊事件的防範啟示：把「通魔」當成熊！

吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」

聽新聞
0:00 / 0:00

性平案洩密往往非當事人 教育部將訂指引避免師生觸法

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今日召開「檢視性別平等教育法在教學與事件處理之實務困境」公聽會，教育部常務次長朱俊彰出面回應。記者李芯／攝影
立法院教育及文化委員會今日召開「檢視性別平等教育法在教學與事件處理之實務困境」公聽會，教育部常務次長朱俊彰出面回應。記者李芯／攝影

教育部前政務次長葉丙成因性平事件洩密請辭，立法院今日召開公聽會，會中進一步討論性平事件的保密原則。與會人員指出，其實性平案洩密者往往非當事人，而是其他校內老師、行政人員、學生，盼未來對保密原則有更明確規範。教育部次長朱俊彰回應，未來會訂定相關指引敘明責任義務，避免師生觸法。

針對葉丙成涉台大性平案洩密，教育部性平會調查報告結果指葉非該性平事件的調查成員或主管，不適用性平法保密義務規定，至於是否違反個資法，則非性平會審議範圍。性平會決議當時引發熱議，而立法院教育及文化委員會今日召開「檢視性別平等教育法在教學與事件處理之實務困境」公聽會，討論主題就包含校園性別事件調查處理期間保密規範。

台中市育英國中總務主任胡薇倫觀察發現，在教學實務現場，沒有落實保密者往往都不是處理事件的人，而是校內其他人，無論是關心案情還是茶餘飯後提及，這樣的談論還是有過失，甚至會造成當事人二度傷害及案情外流。

胡薇倫建議，未來修法時可以再擴大保密原則適用範圍，讓參與學校運作的教職員工明確知道自己有保密義務。

新北市政府教育局聘任督學魏素鄉也提到，近年調查好幾件洩密案件，結果追蹤到最後洩密者不是檢舉人、行為人就是被害人，他們為求自保，常常會說出自己的委屈，而處理事件的老師、家長、學生就傳播出去。

性平學生倡議連線召集人戴静茹表示，現行保密義務定義模糊，性平委員跟相關人員常常遊走灰色地帶，例如故意對外討論案情，或是把保密原則當做封口令，壓制當事人討論空間。

戴静茹指出，希望保密原則可以更具體，區分不同角色的保密義務強度，舉例來說，調查委員、當事人不應該承擔相同程度責任的保密義務。

朱俊彰表示，在性平法中，性平案參與人員有非常嚴格的保密限制，若是校園內的其他教職人員、行政人員甚至是學生、網路鄉民，有不當傳播行為的話，自然會有個資法責任。站在教育部立場，未來會整理相關責任義務，訂定指引或是參考，向學校行政人員及學生宣傳，避免觸法。

教育部 性平案 行政人員

延伸閱讀

段考題用語不當、涉性平爭議 金城國中教師上月遭解聘

115年教育新制一次看 無界大學延伸至30歲、學海惜珠放寬弱勢資格

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

新北4警涉貪汙洩密 刑大代理副隊長遭聲押

相關新聞

性平案洩密往往非當事人 教育部將訂指引避免師生觸法

教育部前政務次長葉丙成因性平事件洩密請辭，立法院今日召開公聽會，會中進一步討論性平事件的保密原則。與會人員指出，其實性平...

段考題用語不當、涉性平爭議 金城國中教師上月遭解聘

金門縣金城國中一名教師的健康教育考題日前遭指用語不當，引發爭議，今年5月該校教評會決定將其停聘半年。立委陳培瑜今日進一步...

台科大成立電動車人才基地 今華夏校區揭牌

為推動智慧電動車技術研發與高階人才培育，國立台灣科技大學獲教育部補助成立「智慧電動車動力系統技術人才培育基地」，今日於華...

割頸案後／家屬提國賠向體制究責：大人欠兒子一個道歉

學業成績亮眼，原本準備報考建中科學班的楊同學，只因提醒同學勿破壞公物，不幸命喪校園；震驚全台的新北國中生割頸案，即將屆滿兩年，楊父哽咽說，至今兒子房間仍維持原狀，手機每日按時充電，總覺得只要螢幕還亮著，兒子就還在；楊家也在追溯時效屆滿前，提出國家賠償申請，要對制度失靈究責。

從深陷酒癮到重返校園 青年署「青探號」計畫陪伴青少年

教育部青年發展署推動「青少年生涯探索號計畫」，盼能透過專業輔導人員的陪伴與引導，為15至18歲未升學、未就業的青少年找到...

115年教育新制一次看 無界大學延伸至30歲、學海惜珠放寬弱勢資格

政務次長劉國偉日前表示「第三人生大學」政策將放寬，適用年齡將從55歲向下延伸至30歲以上，並更名為「無界大學」，教育部說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。