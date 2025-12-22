性平案洩密往往非當事人 教育部將訂指引避免師生觸法
教育部前政務次長葉丙成因性平事件洩密請辭，立法院今日召開公聽會，會中進一步討論性平事件的保密原則。與會人員指出，其實性平案洩密者往往非當事人，而是其他校內老師、行政人員、學生，盼未來對保密原則有更明確規範。教育部次長朱俊彰回應，未來會訂定相關指引敘明責任義務，避免師生觸法。
針對葉丙成涉台大性平案洩密，教育部性平會調查報告結果指葉非該性平事件的調查成員或主管，不適用性平法保密義務規定，至於是否違反個資法，則非性平會審議範圍。性平會決議當時引發熱議，而立法院教育及文化委員會今日召開「檢視性別平等教育法在教學與事件處理之實務困境」公聽會，討論主題就包含校園性別事件調查處理期間保密規範。
台中市育英國中總務主任胡薇倫觀察發現，在教學實務現場，沒有落實保密者往往都不是處理事件的人，而是校內其他人，無論是關心案情還是茶餘飯後提及，這樣的談論還是有過失，甚至會造成當事人二度傷害及案情外流。
胡薇倫建議，未來修法時可以再擴大保密原則適用範圍，讓參與學校運作的教職員工明確知道自己有保密義務。
新北市政府教育局聘任督學魏素鄉也提到，近年調查好幾件洩密案件，結果追蹤到最後洩密者不是檢舉人、行為人就是被害人，他們為求自保，常常會說出自己的委屈，而處理事件的老師、家長、學生就傳播出去。
性平學生倡議連線召集人戴静茹表示，現行保密義務定義模糊，性平委員跟相關人員常常遊走灰色地帶，例如故意對外討論案情，或是把保密原則當做封口令，壓制當事人討論空間。
戴静茹指出，希望保密原則可以更具體，區分不同角色的保密義務強度，舉例來說，調查委員、當事人不應該承擔相同程度責任的保密義務。
朱俊彰表示，在性平法中，性平案參與人員有非常嚴格的保密限制，若是校園內的其他教職人員、行政人員甚至是學生、網路鄉民，有不當傳播行為的話，自然會有個資法責任。站在教育部立場，未來會整理相關責任義務，訂定指引或是參考，向學校行政人員及學生宣傳，避免觸法。
