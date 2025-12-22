「藝術家」公布十大視覺藝術新聞 文化部預算遭刪凍拿下第一名
《藝術家》雜誌今天公布「十大視覺藝術新聞」票選結果。年度最受矚目的議題落在文化政策的動態，票選第一名為「文化部預算遭刪除、凍結，5月解凍」。年初，中央政府總預算經三讀通過，文化部預算遭逢史上最大幅度刪除與凍結，引發藝文界廣泛議論，直到5月才全數解凍，其後於8月的追加預算案中，文化部2.8億元追加預算再度遭到刪除。
文化政策的影響力亦持續反映在其他名次中，獲得票選第三名的是「文化幣向下扎根擴及至十三歲到十五歲」，自1月開始十三歲至十五歲的青少年每人可領取600點文化幣，顯示文化部在青少年文化素養培育的持續布局。
由《藝術家》雜誌舉辦的2025年十大視覺藝術新聞票選活動，票選對象納入1月1日至11月23日期間台灣重要的視覺藝術新聞，共計收到5843張有效票數。
在藝術家成就與影響力方面，此次有兩起事件進入年度榜單：獲得票選第二名的「江賢二藝術園區開幕」，歷經十二年的籌建、於3月啟用，由嚴長壽擔任館長，推出南條史生策展、藝術家紀嘉華協同策畫的首檔特展「光、美與淨化」。
票選第四名的則是「陳澄波小行星致敬台灣現代美術先驅」，國際天文學聯合會通過以陳澄波命名的小行星（永久編號661666），並同時公布推出「走揣．咱的所在─陳澄波百三特展」環景線上展。
美術館的成立、啟動營運與蛻變同樣構成2025年度重要的文化景觀，紛紛占據榜單名次。3月台南國家美術館籌備處正式掛牌成立（票選獲得第5名），以1895年至1960年代的台灣近現代美術為核心，建設國家級的典藏與研究平台。4月新北市美術館正式開館（票選獲得第6名），推出四檔主題展覽，從城市敘事、全球南方視角到親子體驗建構多元的觀看脈絡，打造「全民美術館」的願景。
十大視覺藝術新聞名次如下:
第一名：文化部預算遭刪除、凍結，5月解凍
第二名：江賢二藝術園區開幕
第三名：文化幣向下扎根擴及至十三歲到十五歲
第四名：陳澄波小行星致敬台灣現代美術先驅
第五名：台南國家美術館籌備處正式掛牌
第六名：新北市美術館正式開館
第七名：范寬、郭熙、李唐北宋山水巨作齊聚故宮南院
第八名：國立台灣美術館啟動首屆「國美進駐」計畫
第九名：顏名宏出任高雄市立美術館館長
第十名（並列）：國立台灣美術館與立陶宛國家美術館簽署合作備忘錄
太平國小博物館開館、首展「黃土水與孩子們」
