教部挹注13億元 助1639所偏遠國中小整修宿舍
為提升偏鄉教育品質，教育部投入逾13億元，協助1639所偏遠地區及非山非市的國中小興建或修繕師生宿舍，希望打造友善環境，讓學生安心休憩、專注學習。
教育部今天發布新聞稿指出，為提升偏鄉教育品質，國民及學前教育署自104年起積極推動「改善偏遠地區及非山非市國中小師生宿舍計畫」，協助交通不便、地理環境受限的學校興建、整建與修繕宿舍及汰換設備改善住宿設施。
根據教育部統計，計畫推動至今已挹注約新台幣13億7174萬元，協助1639校改善宿舍環境。
嘉義縣阿里山國中小原有的學生宿舍使用多年，房間以上下舖為主、讀書空間集中，木製衣櫃因濕氣長年侵蝕而變形損壞；透過國教署補助，學校全面整修學生宿舍，並結合阿里山自然景緻與鄒族文化三原色（紅、藍、黑），展現濃厚的在地風貌。
另外，屏東縣霧臺國小學生宿舍則在國教署補助支持下，重新施作牆面批土與油漆，改善壁癌與霉斑，使室內環境明亮整潔；寢室與交誼廳的床具、書桌、衣櫃等也全面汰換，提升休息與交流空間的舒適度與安全性。
國教署表示，完善的住宿設施與友善生活環境，有助於學生安心學習、快樂成長，對於因就學路途遙遠的部分偏遠地區學校學生，透過提升學生宿舍品質，也能打造安心休憩、專注學習的友善環境，未來將持續投入經費資源，為偏鄉教育注入更多能量，以落實教育平權。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言