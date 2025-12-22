教部挹注13億元 助1639所偏遠國中小整修宿舍

快訊

中央社／ 台北22日電

為提升偏鄉教育品質，教育部投入逾13億元，協助1639所偏遠地區及非山非市的國中小興建或修繕師生宿舍，希望打造友善環境，讓學生安心休憩、專注學習。

教育部今天發布新聞稿指出，為提升偏鄉教育品質，國民及學前教育署自104年起積極推動「改善偏遠地區及非山非市國中小師生宿舍計畫」，協助交通不便、地理環境受限的學校興建、整建與修繕宿舍及汰換設備改善住宿設施。

根據教育部統計，計畫推動至今已挹注約新台幣13億7174萬元，協助1639校改善宿舍環境。

嘉義縣阿里山國中小原有的學生宿舍使用多年，房間以上下舖為主、讀書空間集中，木製衣櫃因濕氣長年侵蝕而變形損壞；透過國教署補助，學校全面整修學生宿舍，並結合阿里山自然景緻與鄒族文化三原色（紅、藍、黑），展現濃厚的在地風貌。

另外，屏東縣霧臺國小學生宿舍則在國教署補助支持下，重新施作牆面批土與油漆，改善壁癌與霉斑，使室內環境明亮整潔；寢室與交誼廳的床具、書桌、衣櫃等也全面汰換，提升休息與交流空間的舒適度與安全性。

國教署表示，完善的住宿設施與友善生活環境，有助於學生安心學習、快樂成長，對於因就學路途遙遠的部分偏遠地區學校學生，透過提升學生宿舍品質，也能打造安心休憩、專注學習的友善環境，未來將持續投入經費資源，為偏鄉教育注入更多能量，以落實教育平權。

