段考題用語不當、涉性平爭議 金城國中教師上月遭解聘

捷運系統收炸彈預告「下午1：30引爆」 台鐵繃緊神經：全面警備

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
陳培瑜在公聽會上指出，金城國中在上個月已經召開教評會將出題教師解聘，且4年內不得擔任教育人員。圖／聯合報系資料照片
陳培瑜在公聽會上指出，金城國中在上個月已經召開教評會將出題教師解聘，且4年內不得擔任教育人員。圖／聯合報系資料照片

金門縣金城國中一名教師的健康教育考題日前遭指用語不當，引發爭議，今年5月該校教評會決定將其停聘半年。立委陳培瑜今日進一步指出，該校上月已經召開教評會解聘出題教師，且4年內不得擔任教育人員，但此事也彰顯教育現場困境，呼籲檢討現行審題並深化教職員性平知能。

金城國中日前段考考題內容出現「綠茶婊」、「精液豆漿」、「好想做愛」等爭議詞語，引發教育界與家長譁然。當時，出題教師經校方考核會議決議記大過1次，教評會並決定停聘6個月。

包含金城國中案在內，近年校園性別事件數次發生教師運用教材及考題內容出現性別偏見及性別歧視之情事，立法院教育及文化委員會今日對此召開「從不當考題到調查爭議—檢視性別平等教育法在教學與事件處理之實務困境」公聽會，作為性別平等教育法未來修法與政策監督的參考。

陳培瑜在公聽會上指出，金城國中考題事件發生的第一時間，她的辦公室就與國教署聯絡並持續追蹤至今，而該校在上個月也已經召開教評會將出題教師解聘，且4年內不得擔任教育人員。

陳培瑜表示，這個問題彰顯教育現場的困境，性行審題機制有破口漏洞，究竟是審題人性別意識不足、還是審題機制變成過水？她在發言時進一步指出，學校教職人員的性平知能也須深化，除了師資培育外，中央與地方教育主管機關都有辦相關研習，但研習效果有限，應研議其他方法增進教職員性平知能。

