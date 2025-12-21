從深陷酒癮到重返校園 青年署「青探號」計畫陪伴青少年

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
徐婕妤（右）帶領青少年參與白沙屯活動，將生活場景轉化為低壓力的輔導契機。圖／教育部提供
教育部青年發展署推動「青少年生涯探索號計畫」，盼能透過專業輔導人員的陪伴與引導，為15至18歲未升學、未就業的青少年找到人生的方向。而在今年，苗栗縣輔導員徐婕妤榮獲「114年強化社會安全網績優人員獎」，她長期深耕地方，擔任青探號計畫輔導員已有6年，以真誠的陪伴與用心的溝通，為迷惘青少年搭起與世界連結的橋梁。

徐婕妤將輔導工作融入苗栗縣地方文化與生活場域，陪伴青少年參與白沙屯媽祖進香、「𪹚龍」等傳統活動，並從細膩的藝術創作到深刻的生命關懷，以跨領域的方式帶領青少年看見世界、也看見自己。她更結合在地資源與返鄉青年，設計職涯證照課程，讓青少年實際體驗到未來是可以一步步實現的目標。

徐婕妤所輔導的青少年阿歌過去因家庭困頓及自身因素，混跡於街頭，深陷酒癮，甚至被貼上負面標籤。起初阿歌對輔導工作抱持抗拒態度，經常爽約，但她沒有放棄，持續與他建立連結。阿歌也漸漸敞開心扉，願意參與活動，過程中發現他對音樂的熱愛，輔導員便為他安排參與音樂相關活動的機會，鼓勵他展現自我。

在一次次的練習與支持下，阿歌逐漸建立自信，並勇敢地在舞台上展現歌喉，他坦言：「在青探號的日子裡，我覺得心裡很自由，不用擔心家裡的事，不用煩惱其他事情，只要好好學、好好展現就好。」在輔導員陪伴期間，阿歌更成功重返校園學習。

青年署表示，透過縣市跨局處整合協調，同時導入部會資源，期盼透過更多像徐婕妤這樣專業且富有熱忱的輔導人員，為青少年打造一條通往希望與可能的成長之路，讓每一位年輕人都有機會被接住、被理解、被看見。

