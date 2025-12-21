快訊

南非街頭驚傳槍響！12名凶嫌亂槍掃射 至少10死10傷

愈早進食愈能促進代謝 營養師建議這時間吃完早餐替身體開機

跨年維安...蔣萬安規畫小巨蛋、北流設安檢門 有狀況發細胞簡訊

新住民子女學生5年減4.7萬人 大專逆勢增3.8萬人

中央社／ 台北21日電

教育部最新統計，113學年各級學校新住民子女學生共26.5萬人，5學年間減少4.7萬人，中小學皆呈現遞減，僅大專逆勢增加3.8萬人；而新住民子女學生分布縣市，7成1集中於六都。

教育部近日公布各級學校新住民子女就學概況提要分析，113學年各級學校新住民子女學生有26.5萬人，占全體學生的6.7%；觀察108至113學年間變化，新住民子女學生占全體學生比率呈逐年遞減，5學年間人數減少4.7萬人（15.1%），占全體學生比率由7.4%降至6.7%。

各級學校的新住民子女學生數，與對應學年的新住民子女出生人口數高度相關。教育部統計指出，113學年幼兒園、中小學的新住民子女學生占學生總數比率，近5年呈現遞減，僅大專新住民子女學生從108學年5.2萬人，增至112學年9.1萬人，113學年降至9萬人。

至於新住民子女學生的父（母）原生地區或國家，教育部統計顯示，113學年新住民子女學生26.5萬人中，以父（母）來自中國大陸有11.6萬人居首（43.7%），其次為越南9.3萬人（35.2%）、印尼2.1萬人（7.8%）。

觀察新住民子女學生分布縣市，教育部表示，以新北市4萬人（15.1%）居首，其次為台中市3.6萬人（13.5%）、台北市3.3萬人（12.5%）；六都新住民子女學生合計18.9萬人，占全體新住民子女學生的71.2%。

教育部資料也發現，新住民子女學生占各縣市學生總數的比率，以連江縣16%居首，其次為金門縣（14.3%），而雲林縣、苗栗縣、嘉義縣、澎湖縣也都逾8%。

教育部表示，考量新住民子女學生遍布各縣市，已透過108課綱納入新住民語言課程，自109學年起推動，截至113學年，國中小已開設9353班、1萬9470名學生選修；為促進偏鄉學生的學習機會，同時推動遠距教學，新住民語文課從109學年的142班、392人選修，增至113學年的237班、904人選修。

教育部提到，因應大專新住民子女學生占比逐年成長，教育部也自106年起補助大專開設東南亞語言課程，由111班、5022人，增至113學年130班、5123人，提供學生更多的語言學習管道。

新住民 子女

延伸閱讀

115年教育新制一次看 無界大學延伸至30歲、學海惜珠放寬弱勢資格

北市建安國小王妍臻 扯鈴繞腳競速賽是國中小、大專、社會總冠軍

兩國緊張…大學生遭「單方面取消」留學日本 陸教育部：當地治安惡化

台東女中校舍安全拉警報 立委督促教育部加速補強工程

相關新聞

從深陷酒癮到重返校園 青年署「青探號」計畫陪伴青少年

教育部青年發展署推動「青少年生涯探索號計畫」，盼能透過專業輔導人員的陪伴與引導，為15至18歲未升學、未就業的青少年找到...

115年教育新制一次看 無界大學延伸至30歲、學海惜珠放寬弱勢資格

政務次長劉國偉日前表示「第三人生大學」政策將放寬，適用年齡將從55歲向下延伸至30歲以上，並更名為「無界大學」，教育部說...

上班是否關手機 老師看法兩極

近日逾廿名不同縣市教師均收到匿名投訴，指教師於在校期間不當使用手機，有縣市教育局處因此發文提醒，除教學引導或緊急必要聯繫...

又爆濫訴？逾20教師遭匿名檢舉上課用手機

近期校園再爆濫訴爭議，從本月初開始，全台超過廿名不同縣市的教師陸續遭匿名投訴，其投訴內容高度一致，都是指教師上課不當使用...

綠色生活創意決賽8國303隊競逐 中原大學獲年度最佳學校

第10屆「綠色生活創意設計大賽」今天在崑山科大決賽，以「淨零碳排與智慧低碳生活」為主軸，全台及在台就讀8國學生303隊參...

國家為何失敗？ 諾貝爾獎得主羅賓遜：政治權力分散創新才能持續

台灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」日前邀請諾貝爾經濟獎得主詹姆斯．羅賓遜（James A. Robinson）來校，以「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。