幼兒園推在地文化 宗教慶典與花生產業融入教保

中央社／ 台北21日電

教育部鼓勵幼兒園將在地文化融入教保活動，雲林縣人之初幼兒園將北港的宗教慶典、傳統技藝與在地花生產業融入教保活動，引導幼兒以親身參與的方式理解家鄉文化。

教育部今天發布新聞稿指出，為強化幼兒對生活環境的理解與文化認同，國民及學前教育署推動「在地文化融入教保活動課程計畫」，引導幼兒從真實情境中認識家鄉的人事物；計畫自104學年推動以來，獲幼兒園積極響應，讓在地文化成為幼兒學習的素材，累計148園次申請。

桃園市中路非營利幼兒園以「在地社區我的家」為主軸，從幼兒熟悉的生活經驗出發，陪同孩子探查社區街道、田地、公共空間，並透過教保活動「老幼牽手一起玩」，帶領幼兒走入社區日照中心與關懷據點，與長輩一同玩童玩、說台語故事，在世代交流中認識傳統文化。

另外，中路非營利幼兒園也透過「浣熊小菜園」與「有米真好」等教保活動，邀請在地耆老帶領孩子種菜、種稻，從觀察、採收到辦桌活動，讓幼兒理解食物生產過程，學習珍惜與感恩；同時透過實地踏查「中路商店街」與店家互動，讓幼兒熟悉社區職業、商店功能。

雲林縣人之初幼兒園以「北港踏境」為核心課程，將北港的宗教慶典、傳統技藝與在地產業融入教保活動，引導幼兒以親身參與的方式理解家鄉文化；教師課程帶領幼兒從市集探查開始，與攤商互動、觀察交易過程，並將自製點心帶到牛墟販售，真實體驗買賣。

另外，人之初幼兒園也帶領幼兒認識藝閣故事典故，參與遶境妝藝閣活動，從角色體驗中理解宗教慶典的文化意義；此外，又以北港花生產業為主題，帶領幼兒每週觀察花生田生長，並與農民一同採收、走訪工廠，了解花生從土地到餐桌的過程。

