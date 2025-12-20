快訊

115年教育新制一次看 無界大學延伸至30歲、學海惜珠放寬弱勢資格

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部說明115年新制。聯合報系資料照

政務次長劉國偉日前表示「第三人生大學」政策將放寬，適用年齡將從55歲向下延伸至30歲以上，並更名為「無界大學」，教育部說明115年新制，無界大學將於115年度推動，另學海惜珠也將放寬身份認定，讓更多經濟不利學生擁有出國圓夢的機會。

教育部表示，115年新制，包括大專校院學生校內住宿補貼計畫，配合敬軍優惠活動，自115年2月1日起，將現役軍人子女之校內住宿補貼金額由每學期5000元提高至7000元。

再者，因應台灣超高齡社會人口結構改變，教育部表示，115學年度將推動「30+無界大學試辦計畫」，協助30歲以上國民以系統化及正規的學習管道更新知識與技能，發揮專長並提升再就業或社會參與能力。

教育部也將放寬學海惜珠申請資格，115年1月1日起，符合「教育部大專校院弱勢學生助學計畫」的助學金補助資格，或學生的父親或母親領有身心障礙證明，就可申請學海惜珠計畫，讓更多家庭經濟情況較為不利的學生擁有出國交換或實習的機會，站上國際舞台。

教育部也推動圖書館結合家庭教育試辦計畫，教育部說明，將以圖書館為核心，串聯學校、家庭教育中心及在地團體，推動跨世代共讀與家庭共學，即日起至115年12月，委請國立圖書館及地方政府辦理「教育部推動圖書館結合家庭教育試辦計畫」，整合資源，打造社區家庭教育推廣據點。

青年百億海外圓夢基金計畫115年起將新增「圓夢助力方案」，對象為15歲至未滿18歲青年低收、中低收入戶、偏鄉、原住民族或其他特殊境遇身份學生等，以協助資源較少的青年走向國際。第1梯次報名期間114年11月3日至12月31日，第2梯次報名期間115年2月23日至4月7日，執行時間為115年4月至12月。

教育部 圖書館 青年

