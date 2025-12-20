新北國中小候用校長甄選筆試登場 160人到考競逐

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
考生於試場內專注作答展現對考試的重視與投入。圖／新北市教育局提供
考生於試場內專注作答展現對考試的重視與投入。圖／新北市教育局提供

新北市115年度國民中小學候用校長甄選第一階段筆試，今上午於板橋國中登場，吸引國中及國小教育人員踴躍報名。經市級資格審核後，共有160人符合應試資格，到考率約95%，顯示教育人員投入學校領導職務的高度熱情與決心。

新北市教育局表示，此次甄選第一階段成績採「積分成績」與「筆試成績」合併計算，其中積分占30%、筆試占70%。國中教師組將擇優錄取24名、國小教師組錄取34名，進入第二階段口試。

筆試內容聚焦教育專業素養與學校領導知能，題型涵蓋重要教育議題，申論題以「學校經營與管理」及「課程與教學領導」兩大向度命題，前者著重校長如何引導教師投入行政、提升團隊運作效能與系統性推動校務研究；後者則要求考生分析公開授課的實務成效與挑戰，並提出協助教師班級經營與落實學習領導的具體作法。

教育局指出，第二階段口試預定於115年1月10日辦理，並於1月14日公告錄取名單。通過甄選者後續將接受儲訓，並進入第三階段教育局實習，培養數位時代校長所需的領導能力。

教育局長張明文表示，新北市持續精進候用校長甄選制度，透過分階段、多面向評量，深入掌握考生在人格特質、政策規畫、抗壓性，以及行政領導與溝通協調等實務表現。近5年候用校長甄選報名人數均突破百人，教育局透過嚴謹的甄選流程、完整的儲訓課程與實習制度，在歷程中觀察候用校長的領導風格與專業成長。

張明文也指出，未來將結合數據分析與AI應用，協助校務判斷與決策，作為後續校長遴選的重要參考，確保學校領導人才的專業性與穩定性。

新北市國中小校長甄選第一階段筆試登場。圖／新北市教育局提供
新北市國中小校長甄選第一階段筆試登場。圖／新北市教育局提供

