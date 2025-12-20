教師校園用手機遭投訴 教部：修法不受理匿名檢舉

快訊

中央社／ 台北20日電
圖為手機使用示意圖。路透
圖為手機使用示意圖。路透

全台各地有多名教師遭投訴在校園內使用手機，教育部表示，並未統一規定教師不能使用手機，而是由各校自行規範，且目前正在修法，將不受理匿名檢舉。

校園濫訴議題受到各界關注，近來有多名教師在社群中發文，指遭投訴在校園內使用手機，有的甚至是多年前拍攝的照片，包括示範授課、研習時的拍照紀錄等。

教育部今天以文字回應指出，並未統一規範教師能否使用手機，而是依據「高級中等以下學校校園行動載具使用原則（以下簡稱使用原則）」，由各校依教學現場實務及管理需求，自行訂定規範。

教育部也強調，「使用原則」的目的並非限制或約束教師在校使用行動載具，而是倡導全體師生共同遵循經校園民主程序所形成的使用規範。

為了防止校園濫訴，教育部已於11月21日預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」相關條文，不具名、無事證的投訴，將明定不處理。另也新增「輔佐人」機制，保障當事人接受訪談時的權益。

教育部表示，明確修法不受理匿名檢舉，可避免無端指控造成學校行政負擔。作為配套，也會強化保密義務和保密責任，保障當事人的權益，並建立公平及明確的處理機制。

