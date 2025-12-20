上班是否關手機 老師看法兩極
近日逾廿名不同縣市教師均收到匿名投訴，指教師於在校期間不當使用手機，有縣市教育局處因此發文提醒，除教學引導或緊急必要聯繫，應以關機為原則，並避免於教學活動任意拍照、錄影學生，必要時取得家長同意。
此公文一出，基層教師反應兩極。有人直呼「這公文真是太棒了！」也有老師說「家長有事請直接打學校電話」、「終於享受到真正的離線權了」。但也有教師憂心，許多計畫與教學成果都需要拍照記錄，這恐怕和中小學正在推動的數位學習政策背離。
根據校園行動載具使用原則第四條規定，校內使用行動載具，除了教師引導學習或緊急必要聯繫時使用外，其餘時間應以關機為原則。
北市成淵高中教師史美奐表示，時代已經不一樣，校園行動載具使用原則恐怕不合時宜、互相矛盾，第四條稱可以用於引導學習，又說必要聯繫時能用，「那怎麼可能以關機為原則」。
史美奐表示，手機是最好的觀課紀錄工具，且很多老師都會幫學生拍照，作為未來畢業紀念冊時使用，所以較好的方式，應該是徵詢學生意願，同意才紀錄。
全教總則表示，若教師將3C等載具與教學結合，確實沒有足夠理由加以禁止；更何況，若教師是在下課時間用手機看備課內容，要求其整天在校期間都不能使用，也不合情理。此不全然是法制規範等問題，更多的是工作倫理與態度，只是當前主管機關對教師不太信任，因此還是以控管思維掛帥。
考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言