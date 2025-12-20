聽新聞
0:00 / 0:00

又爆濫訴？逾20教師遭匿名檢舉上課用手機

聯合報／ 記者李芯楊惠琪／台北報導
全教產在今年九月邀請遭濫訴的老師一起舉行記者會，呼籲終結校園濫訴，改正現行校事會議的濫訴行為。圖／聯合報系資料照片
全教產在今年九月邀請遭濫訴的老師一起舉行記者會，呼籲終結校園濫訴，改正現行校事會議的濫訴行為。圖／聯合報系資料照片

近期校園再爆濫訴爭議，從本月初開始，全台超過廿名不同縣市的教師陸續遭匿名投訴，其投訴內容高度一致，都是指教師上課不當使用手機，或用手機拍攝學生侵犯隱私等，甚至還有教師被翻出近十年前發在臉書上的上課照片，並援引教育部「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，認為教師在上課時間也應該關手機。

花蓮縣國小教師唐宇新直言，許多遭檢舉的教師是國內知名優秀老師，憂心這是「系統性」攻擊；更有教師直言，近期濫訴風氣蔓延，導致許多教師不敢再公開教學成果，相關社群分享、教學平台貼文紛紛下架，「這根本是在懲罰願意投入的老師」。因為任何拍照或數位紀錄都有可能成為被檢舉的理由。

據了解，投訴內容至少有兩個版本，但不約而同都引用了校園行動載具使用原則及個資保護相關辦法。遭投訴的新北市北大國小教師陳民峰說，投訴者附上的證據竟是自己二○一七年發在臉書上的上課照片，但當時行動載具使用原則根本還未上路。

其餘被投訴的教師，有的是參加教育創新計畫、研習時拍照記錄，有的是教學輔導團示範授課時留影，有的是公開授課照片。

陳民峰光是透過臉書，就匯集了至少廿三個教師被投訴的案例，遍布台中、苗栗、南投、高雄、新北等多個縣市。他認為，這波檢舉可以確認是「系統性」的攻擊，意圖讓學校對此召開校事會議與考核會。

唐宇新說，此次遭檢舉教師多是國內教學表現優秀的教師，他們多半是在公開授課、教學計畫、夜間課輔或社團運作等正式教育場域中拍攝，目的在教學紀錄、成果呈現或專業回饋。多數教師在拍攝前都會詢問學生意願。

教育部表示，近日正在進行校事會議濫訴問題修法，將明確規定不予受理匿名檢舉，亦將強化相關保密義務與責任，以確保當事人權益保障。

至於教師在校使用手機是否需要符合行動載具使用原則？教育部表示，學校教職員亦屬該原則的適用對象，應尊重校園行動載具之使用管理規定，並考量使用場域、方式及安全的合宜性。但相關管理規範由各校依教學現場實務與管理需求自行訂定，並未統一規範。

校園 手機 社群 教學 教育部

延伸閱讀

亞大勇奪教育部國際設計競賽全台第一 36件得國際大獎獲頒110萬元

疑又爆校園濫訴！超過20師遭檢舉用手機 原因僅是授課拍照

本年度「金驢獎」得主鄭英耀 教師盼部長走出辦公室、傾聽現場心聲

壓力大！教師嘆：應付家長各種要求 還要政令宣導當「里長」

相關新聞

綠色生活創意決賽8國303隊競逐 中原大學獲年度最佳學校

第10屆「綠色生活創意設計大賽」今天在崑山科大決賽，以「淨零碳排與智慧低碳生活」為主軸，全台及在台就讀8國學生303隊參...

上班是否關手機 老師看法兩極

近日逾廿名不同縣市教師均收到匿名投訴，指教師於在校期間不當使用手機，有縣市教育局處因此發文提醒，除教學引導或緊急必要聯繫...

又爆濫訴？逾20教師遭匿名檢舉上課用手機

近期校園再爆濫訴爭議，從本月初開始，全台超過廿名不同縣市的教師陸續遭匿名投訴，其投訴內容高度一致，都是指教師上課不當使用...

國家為何失敗？ 諾貝爾獎得主羅賓遜：政治權力分散創新才能持續

台灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」日前邀請諾貝爾經濟獎得主詹姆斯．羅賓遜（James A. Robinson）來校，以「...

疑又爆校園濫訴！超過20師遭檢舉用手機 原因僅是授課拍照

校事會議遭教學現場批為濫訴溫床，屢屢傳出家長、教師、校長疑因個人因素對特定老師不滿，意圖透過浮濫投訴，提起不適任教師調查...

高教工會連署 保障私校教職員資遣費

目前私立大專校院教職員約二點七萬人，占全體大專校院教職員近六成，高教工會表示，私立學校長年是教育勞動體系的重災區，教職員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。