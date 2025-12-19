綠色生活創意決賽8國303隊競逐 中原大學獲年度最佳學校

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
中原大學「REMOVE-DESIGN BEYOND BARRIERS」奪下「2030年居住空間設計組」金獎。圖／崑山科大提供
第10屆「綠色生活創意設計大賽」今天在崑山科大決賽，以「淨零碳排與智慧低碳生活」為主軸，全台及在台就讀8國學生303隊參賽，傍晚頒獎：中原大學以得獎作品最高積分獲「年度最佳學校獎」，指導老師李鍇朮四度蟬聯「最佳指導老師獎」。

這次有35所公私立大專院校及28所高中職學校、合計303支隊伍報名參賽，參賽學生涵蓋台灣、美國、越南、日本、馬來西亞、史瓦濟蘭、貝里斯、菲律賓等國，展現競賽的國際化與多元文化交流成果。

競賽分「綠色永續創意商品設計組」、「2030年居住空間設計組」及「氫能與多元綠能創新應用組」三大領域， 總獎金120萬元，鼓勵青年學子將創意化為具體可行的永續設計方案。

競賽主題從日常生活產品、未來居住環境到新能源與智慧科技應用，引導學生從不同面向思考節能減碳、資源循環與環境友善的可能性，培養整合創新與實務設計能力。

決賽最終評選出各組別優秀作品，「綠色永續創意商品設計組－大專校院組」長庚大學「 Say 能」金獎，逢甲大學「智慧道路瑕疵檢測系統」銀獎，明志科技大學「Fresh Vibe」銅獎。「綠色永續創意商品設計組－高中職校組」永靖高工「冷氣室外機排風口循環發電製冷組」金獎、「電磁感應浮體微型發電系統」銀獎，台北市立成淵高中「Bio-魔法淨水器」銅獎。

「2030年居住空間設計組」中原大學「RE:MOVE-DESIGN BEYOND BARRIERS」金獎、「Oki-Farm 智慧廚房農場」銀獎，地主隊崑山科大「Chinampa Wall」銅獎。

「氫能與多元綠能創新應用組」義守大學「都市氫舟計畫」與崑山科大「雲層動態監測與太陽能智慧調控系統」同獲銀獎，高雄科大「碳氫雙生：尿素電解與原位碳利用」則銅獎。

中原大學以各類得獎作品最高積分獲得「年度最佳學校獎」。圖／崑山科大提供
「綠色永續創意商品設計組－高中職校組」由國立永靖高級工業職業學校「冷氣室外機排風口循環發電製冷組」金獎。圖／崑山科大提供
各類得獎作品之指導老師最高總積分由李鍇朮老師(右)四度蟬聯「最佳指導老師獎」。圖／崑山科大提供
「綠色永續創意商品設計組－大專校院組」由長庚大學「 Say 能」金獎。圖／崑山科大提供
第十屆「綠色生活創意設計大賽」圓滿落幕，貴賓與參賽團隊大合影。圖／崑山科大提供
