快訊

北車砸煙霧彈、中山站隨機砍人 嫌犯墜樓「醫院已放棄急救」

獨／北車爆攻擊民眾疑「肉身擋彈」遭炸傷 急送台大搶救仍不治

北車、中山站連傳攻擊案！凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

作家沐羽刻畫3代移民在台心路 獲台北文學年金

中央社／ 台北19日電

第26屆台北文學獎－台北文學年金獎助計畫今天宣布年金得主，香港作家沐羽以刻畫3代移民在台心路的「代代」，成為本屆最終文學年金得主。

根據台北市政府文化局發布新聞稿，2024年入圍「年金獎助計畫」寫作計畫，還包括洪芳怡作品「文明女清香遺事」、張傘作品「門」，主辦單位1日召開決審會議，經朱亞君、胡金倫、許悔之、廖志峰、盧郁佳5位決審委員評選，最終由沐羽脫穎而出。

評審指出，沐羽作品在結構設計上展現出成熟與精巧，尤其是對3代家庭移民台灣的描寫，深刻反映其中困境和人性艱難，作者以獨特視野、尖銳筆觸揭示深切同理，成功形塑「高貴的失敗者」形象與「挫敗者的歷史」。

沐羽本名馮百駒，生於香港，大學畢業後來台攻讀研究所，就學期間遇上香港反對逃犯條例修訂草案運動，後決定移居台灣發展。沐羽大學時期便已開始寫作，曾獲多個文學獎，2022年短篇小說集「煙街」獲Openbook年度好書獎及台北國際書展大獎小說組首獎，另著有散文集「痞狗」及「造次」。

文學 香港 移民 台北國際書展

延伸閱讀

影／苗栗文學集、夢花文學獎頒獎...三胞胎、跨級參賽、母女檔都有

60歲開書店 元宇宙時代背水一戰 允晨廖志峰：這是我命中注定的書店

相關新聞

國家為何失敗？ 諾貝爾獎得主羅賓遜：政治權力分散創新才能持續

台灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」日前邀請諾貝爾經濟獎得主詹姆斯．羅賓遜（James A. Robinson）來校，以「...

綠色生活創意決賽8國303隊競逐 中原大學獲年度最佳學校

第10屆「綠色生活創意設計大賽」今天在崑山科大決賽，以「淨零碳排與智慧低碳生活」為主軸，全台及在台就讀8國學生303隊參...

疑又爆校園濫訴！超過20師遭檢舉用手機 原因僅是授課拍照

校事會議遭教學現場批為濫訴溫床，屢屢傳出家長、教師、校長疑因個人因素對特定老師不滿，意圖透過浮濫投訴，提起不適任教師調查...

高教工會連署 保障私校教職員資遣費

目前私立大專校院教職員約二點七萬人，占全體大專校院教職員近六成，高教工會表示，私立學校長年是教育勞動體系的重災區，教職員...

教長拿下「金驢獎」 基層籲鄭英耀走出辦公室

全教總昨公布今年教育「金驢獎」得主及台灣十大教育新聞，其中教師身心調適假、草率的師培政策、高教學倫與性平案入選為十大新聞...

立院協商青年年齡界定未達共識 學團支持「18到35歲」

立院朝野協商「青年基本法」，對「青年年齡界定」未達共識。多個青年、學生團體今天晚間發表聲明，呼籲朝野黨團支持行政院版的1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。