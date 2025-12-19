疑又爆校園濫訴！超過20師遭檢舉用手機 原因僅是授課拍照

校事會議遭教學現場批為濫訴溫床，屢屢傳出家長、教師、校長疑因個人因素對特定老師不滿，意圖透過浮濫投訴，提起不適任教師調查程序。然而，近期全台又爆濫訴爭議，超過20名來自不同縣市的教師收到極為相似的匿名投訴，有些投訴附上老師的研習、示範授課留影，還有人遭翻出近10年前發在臉書上的上課照片，指控原因竟是教師在校使用手機。

花蓮縣國小教師唐宇新指出，這些都屬於教育情境中的正向使用。再者，許多遭檢舉的教師是國內知名優秀老師，遭檢舉的教師更憂心是「系統性」攻擊。

記者掌握數則針對不同老師的投訴內容，其中可見至少有2個版本，舉例來說，其中一版本一字不差寫到「教師應深知『身教重於研究』之理」。據了解，這些匿名投訴引用了「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」及個資保護相關辦法，但其中一名遭投訴的新北市國小教師陳民峰說，投訴者附上的證據竟是他2017年發在臉書上的上課照片。

事實上，2017年手機管理辦法根本還未上路實施。其餘被投訴的教師，有的是參加教育創新計畫、研習時拍照記錄，有的是教學輔導團示範授課時留影，有的是公開授課照片。

陳民峰光是透過臉書，就匯集了至少23個案例，遍布台中、苗栗、南投、高雄、新北高雄、新北等多個縣市。他說，很多老師收到檢舉都是默默吞下，直到看到他在臉書上的發文，才知道這樣的檢舉並非單一案件。他認為，這波檢舉可以確認是「系統性」的攻擊，且意圖讓學校對此召開校事會議與考核會。

唐宇新說，此次遭檢舉的教師，多是國內教學表現優秀的教師，他們多半是在公開授課、教學計畫、夜間課輔或社團運作等正式教育場域中拍攝，目的在教學紀錄、成果呈現或專業回饋，屬於教育情境中的正向使用，而非私用或濫用。

唐宇新表示，多數教師在拍攝前會事先詢問學生意願，若學生表達反感或不願曝光，照片亦會被撤下或不再使用。這類檢舉事實上也難以成立，原因在於檢舉者並非照片中學生的直系血親或法定監護人，原則上並不構成可成案的要件。

本次事件遭疑又是一例濫訴，且檢舉者都匿名。教育部近日正在針對校事會議濫訴問題進行修法，將明確不予受理匿名檢舉，避免無端指控造成學校行政負擔，並保護教師及相關人員的權益。配合不受理匿名檢舉案件，本次修法亦將強化相關保密義務與責任，以確保當事人權益保障。

至於教師在校使用手機是否需要符合行動載具使用原則，教育部表示，依該原則第4條規定，學校教職員亦屬該原則的適用對象，應尊重校園行動載具之使用管理規定，並考量使用場域、方式及安全的合宜性。但相關管理規範由各校依教學現場實務與管理需求自行訂定，並未統一規範。

商品推薦