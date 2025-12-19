聽新聞
0:00 / 0:00

高教工會連署 保障私校教職員資遣費

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

目前私立大專校院教職員約二點七萬人，占全體大專校院教職員近六成，高教工會表示，私立學校長年是教育勞動體系的重災區，教職員遭強制資遣卻無資遣費，且私校教職員退休金提撥率也低於公立學校。工會為此發動連署，主張私校教職員退撫提撥率應比照公教達百分之十五；若遭資遣，應立法保障其資遣費。

高教工會組織部主任林柏儀表示，少子化下，私校招生不易，學校卻多把招生壓力轉嫁教職員工，增加其工作強度，或乾脆刪減福利或薪級，甚至是強制資遣，但法律至今仍未保障私校教職員可領資遣費，導致私校常將資遣費當作施恩，甚至是談判威脅籌碼。

林柏儀說，目前僅私校退場條例規定，遭列為專案輔導學校者才需給資遣費，但不少學校在進入專輔前逼退教師。

另外，高教工會也批評，現行私校教職員退休金提撥率為百分之十二，低於公校退撫新制提撥率百分之十五；林柏儀也提到，與一般勞工相比，雇主退休金法定提撥率為百分之六，私校雇主卻只需提撥百分之三點九，也因提撥率偏低，私校教師退休後退撫給付加上公保年金所得替代率僅三成，遠低於公校的逾五成，導致優秀教師都想到公校，影響人才流動。

長庚大學通識中心教授鄭惠芳表示，現行私校即便沒有立即退場的壓力，近年也開始縮編，但私校教師面臨資遣時，卻連基本的資遣費都沒有，呼籲應立即修法，給予非自願離職慰助金並提高退休金提撥率，不要再當勞權孤兒。

教育部表示，提撥費率調整須通盤考量各級私校、學校主管機關財務能力，並審酌現行私校退撫儲金及公保養老給付加乘效果，將持續關注私校教職員退撫權益。

資遣費 私校 高教 大專 資遣

延伸閱讀

私校教職員淪勞權孤兒 高教工會連署：立法保障資遣費、提高退撫金

台中私中廢除入學考！15校辦營隊成「考招前哨戰」 學生瘋報名搶入場券

連4年蟬聯全國私校榜首！僑泰高中全國技藝競賽奪2金手、13優勝

新北4+1安心蔬菜補助將納私校 逾3萬學生受惠

相關新聞

教長拿下「金驢獎」 基層籲鄭英耀走出辦公室

全教總昨公布今年教育「金驢獎」得主及台灣十大教育新聞，其中教師身心調適假、草率的師培政策、高教學倫與性平案入選為十大新聞...

高教工會連署 保障私校教職員資遣費

目前私立大專校院教職員約二點七萬人，占全體大專校院教職員近六成，高教工會表示，私立學校長年是教育勞動體系的重災區，教職員...

立院協商青年年齡界定未達共識 學團支持「18到35歲」

立院朝野協商「青年基本法」，對「青年年齡界定」未達共識。多個青年、學生團體今天晚間發表聲明，呼籲朝野黨團支持行政院版的1...

本年度「金驢獎」得主鄭英耀 教師盼部長走出辦公室、傾聽現場心聲

全教總年年選出台灣十大教育新聞及教育「金驢獎」得主，並回顧當年度各項重要教育事件，今日結果揭曉，教育部長鄭英耀因校事會議...

2025年教育金驢獎 全教總頒給教育部長鄭英耀

全國教師工會總聯合會上午在台大校友會館公布「2025年台灣十大教育新聞」 及公布「金驢獎」得主記者會，指「校事會議」、「...

澳洲強化青少年用社群的管理責任 教團籲制度化我國兒少數位保護

近期澳洲宣布將強化對未滿16歲青少年使用社群媒體的管理責任，國教行動聯盟與EdYouth台灣一滴優教育協會今日亦邀集教團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。