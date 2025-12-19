高教工會連署 保障私校教職員資遣費

目前私立大專校院教職員約二點七萬人，占全體大專校院教職員近六成，高教工會表示，私立學校長年是教育勞動體系的重災區，教職員遭強制資遣卻無資遣費，且私校教職員退休金提撥率也低於公立學校。工會為此發動連署，主張私校教職員退撫提撥率應比照公教達百分之十五；若遭資遣，應立法保障其資遣費。

高教工會組織部主任林柏儀表示，少子化下，私校招生不易，學校卻多把招生壓力轉嫁教職員工，增加其工作強度，或乾脆刪減福利或薪級，甚至是強制資遣，但法律至今仍未保障私校教職員可領資遣費，導致私校常將資遣費當作施恩，甚至是談判威脅籌碼。

林柏儀說，目前僅私校退場條例規定，遭列為專案輔導學校者才需給資遣費，但不少學校在進入專輔前逼退教師。

另外，高教工會也批評，現行私校教職員退休金提撥率為百分之十二，低於公校退撫新制提撥率百分之十五；林柏儀也提到，與一般勞工相比，雇主退休金法定提撥率為百分之六，私校雇主卻只需提撥百分之三點九，也因提撥率偏低，私校教師退休後退撫給付加上公保年金所得替代率僅三成，遠低於公校的逾五成，導致優秀教師都想到公校，影響人才流動。

長庚大學通識中心教授鄭惠芳表示，現行私校即便沒有立即退場的壓力，近年也開始縮編，但私校教師面臨資遣時，卻連基本的資遣費都沒有，呼籲應立即修法，給予非自願離職慰助金並提高退休金提撥率，不要再當勞權孤兒。

教育部表示，提撥費率調整須通盤考量各級私校、學校主管機關財務能力，並審酌現行私校退撫儲金及公保養老給付加乘效果，將持續關注私校教職員退撫權益。

