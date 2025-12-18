牽線台韓中小學共課 駐韓台北代表部獲首爾市頒獎

駐韓台北代表部教育組協助牽線台韓中小學參與「國際共課計畫」，成果受到首爾市教育廳肯定，今天獲頒國際交流優秀合作機關獎。

首爾市教育廳今天下午舉行頒獎典禮暨國際共課計畫工作坊，邀請到駐韓國台北代表部副代表郭秋雯及教育組組長鄭正凱出席，由郭秋雯代表獲頒這座獎項。

首爾市教育廳教育監鄭根埴在致詞中表示，國際共課計畫不只是推動單純的交流，更是能深入了解不同文化、培養國際化思考能力的重要資產，他感謝台灣、日本提供相當多機會，讓韓國學生有機會在理解世界的時候，進一步增進對鄰國的理解。

郭秋雯表示，很高興首爾市教育廳與台灣政府秉持相同信念，為培育學生成為世界公民、拓展學生國際視野而推展這項計畫，雙邊自2023年起，連結無數台韓中小學，透過國際共課及教育旅行互訪，促進雙邊學生面對面交流。

鄭正凱向中央社說明，台灣教育部從2011年就開始進行中小學國際教育的工作，2020年更推出國際交流櫥窗（IEW，現稱TPSF）平台，讓各國學校可以更方便尋找願意合作的台灣學校，「我們曾向首爾教育廳介紹這個平台，他們覺得非常好，之後也進行了類似的活動」，並尋求與台方的合作。

鄭正凱說，許多學校透過平台媒合後，每年都持續進行交流活動，例如台北市永春高中每年都會組團前往韓國的城南高中進行實體交流活動，「我們會持續幫助首爾教育廳做國際教育交流的活動，也鼓勵韓國學校實地到台灣做交流」。

首爾市教育廳表示，包括駐韓台北代表部在內，今年共選定4處機關作為優秀合作機關，特別感謝台方今年度在國際共課計畫中協助媒合許多中小學參與，參與學校大幅增加62所，相信台韓雙方日後也會持續在國際交流及教育領域提供支持。

